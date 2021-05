Jihomoravský kraj představil 5 kroků k otevřenému úřadu

reklama

"Jako starosta jsem byl zvyklý mít otevřený úřad. Když to jde v malém, musí to jít i ve velkém. Chceme, aby lidé, už když přichází, poznali, že jsou tady vítáni. Odstranili jsme zbytečné bariéry a plánujeme předělat vstup do budovy, aby byl přívětivější návštěvníkům. Krajský úřad je kolos, ale lidi prostě musí vědět, co se děje. Chceme, aby nám bylo vidět pod prsty. I proto zveřejníme zápisy ze zastupitelstva a rady i s podklady,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Prvních pět kroků k otevřenému kraji vypadá takto:

1) Zapojujeme veřejnost nejen na “oko”

2) Otevřená data pro firmy, instituce i nadšence

3) Zápisy i s podklady: ať je nám vidět pod prsty

4) Otevřená budova nejen pro úředníky

5) Web respektující nový vizuální styl kraje a přístupný z mobilu

„Větší zapojování obyvatel do rozhodování kraje je pro mě nezbytnost, ne luxus. Neradi bychom opakovali chyby z minulosti a zaváděli participativní prvky jen “na oko”. Místo bombastických proklamací chceme jít cestou důsledného zapojování starostů a starostek obcí, konzultací a zapojení do příprav strategických projektů. Už teď víme, že při zapojování Jihomoravanů do dění v kraji využijeme i dobrou praxi z Prahy nebo zahraničí,“ dodal k dalším krokům v oblasti participace pro fungování kraje náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

K důležitým krokům patří také uživatelsky přívětivý, redesignovaný krajský web www.jmk.cz , který se v těchto dnech spouští. Web odpovídá novému vizuálnímu stylu Jihomoravského kraje a taktéž umožňuje pohodlné zobrazení na mobilních zařízeních. V neposlední řadě kraj spouští otevřena data na https://opendata.jmk.cz/ .

„Poskytování otevřených dat by dnes už mělo být standardem ve státní správě i samosprávě. Proto je dnešním dnem Jihomoravský kraj zpřístupňuje co nejširšímu okruhu uživatelů - programátorům, novinářům, institucím, neziskovému sektoru, ale i nadšencům. Naší ambicí je, aby kraj do budoucna poskytoval více užitečných informací i z oblasti školství a sociálních služeb, které mají využití i pro širokou veřejnost,“ konstatoval radní radní Jiří Hlavenka.

