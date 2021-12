KHS Jihočeského kraje: Evidováno je 152 237 potvrzených onemocnění

reklama

Jihočeský kraj má k dnešku týdenní incidenci, tedy počet případů na sto tisíc obyvatel kraje za posledních sedm dnů, 301 případ na sto tisíc obyvatel, celorepublikový průměr byl 323 případů na sto tisíc obyvatel. Momentálně je 599 aktivních případů (+14) na Prachaticku, 865 na Českokrumlovsku (+18), 895 aktivních onemocnění je na Písecku (+37), 895 na Strakonicku (-18), 1 188 na Jindřichohradecku (+45), 1 517 na Táborsku (+4) a 2 278 na Českobudějovicku (+54).

V Jihočeském kraji bylo onemocnění potvrzeno u 79 129 žen (+243) a 73 108 mužů (+175). Celkem 47 545 osob bylo z Českobudějovicka (+122), 23 728 z Táborska (+75), 21 602 z Jindřichohradecka (80), 17 983 z Písecka (+46), 16 863 ze Strakonicka (+26), 12 904 z Českokrumlovska (+44) a 11 612 z Prachaticka (+25).

Co se týče potvrzených případů podle věkových skupin občanů Jihočeského kraje, mezi kojenci do jednoho roku bylo k dnešnímu večeru potvrzeno celkem 282 případů (0), v kategorii malých dětí 1-4 roky 3 522 (10), v kategorii 5-9 let 9 054 (+26), ve skupině 10-14 let 11 695 (+24), v kategorii 15-19 let 8 538 (+17), v kategorii 20-24 let 7 417 (+18), v kategorii 25-34 let 19 672 (+69), v kategorii 35-44 let 26 157 (+101), v kategorii 45-54 let 26 277 (+60), v kategorii 55-64 let 18 424 (+53), v kategorii 65–74 let 12 229 (+28) a v kategorii seniorů nad 75 let to bylo 8 970 případů (+12).

