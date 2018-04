Kontrola SVS na Prostějovsku objevila týraného koně

Vzhledem k tomu, že kontrola objevila závažné zanedbávání péče o koně, což je v rozporu s ochranou zvířat proti týrání, KVS podala podnět k projednání přestupku městu Prostějov (příslušná obec s rozšířenou působností) s návrhem na umístění týraného koně do náhradní péče.

Kontrola KVS zjistila, že kůň je extrémně vyhublý až kachektický. Vizuálně jsou viditelné žeberní oblouky, silně vystouplý kohoutek, páteř a rovněž křídla obratlů. Kůň navíc neměl žádnou hmatatelnou vrstvu podkožního tuku, osvalení koně bylo minimální. Na stupnici 1 až 10, kdy jedna je vyhublost a 10 obezita, byl kůň zhodnocen na stupeň 2. Takovéto omezování výživy KVS Olomouc považuje za zcela nevhodné pro chov koně, neboť dochází k narušení zdravotního stavu. Zhoršený výživný stav zapříčiňuje snížení obranyschopnosti organismu, a tím celkové zhoršení zdravotního stavu, zvíře je vnímavější ke všem negativním vlivům ve svém okolí.

Vzhledem k uvedeným informacím se KVS domnívá, že byla naplněna skutková podstata zákona 246/1992 Sb., (zákon na ochranu zvířat proti týrání). KVS proto podala návrh na okamžitou nápravu vzniklé situace, nařídit a zajistit umístění týraného koně do náhradní péče. Lze se důvodně domnívat, že koni není jednoznačně zajištěna náležitá péče formou zabezpečení dostatečného množství vhodného krmení a napájení. Další setrvání zvířete v péči tohoto chovatele, by znamenal zhoršení výživného stavu s reálnou možností úhynu. Pro závažnost daného skutku je nutno bezprostředně učinit taková opatření, která zajistí zabránění v pokračování protiprávního stavu a tím i týrání výše uvedeného zvířete. Chovateli hrozí pokuta za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání až do výše 500 000 Kč, kterou ukládá příslušná obec s rozšířenou působností.

Psali jsme: Kontroly SVS se soustřeďují na nezávadnost a správné značení vajec Státní veterinární správa: Aktuální informace k případu týraného štěněte z Prachatic Se začínající sezónou farmářských trhů zahájí veterinární správa jejich kontroly SVS zahájila informační kampaň proti šíření afrického moru prasat cílenou na řidiče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva