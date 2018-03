SVS zahájila informační kampaň proti šíření afrického moru prasat cílenou na řidiče

Veterinární inspektoři po celé České republice především v blízkosti hlavních silničních tahů postupně rozlepí 750 infomačních plakátů se sdělením v šesti jazycích. Plakáty informují o rizicích šíření této nákazy potravinami za přispění člověka. Náklady na výrobu a distribuci informačních letáků se pohybují v řádu desítek tisíc Kč.

Přirozené šíření afrického moru prasat představuje v současnosti menší riziko, nežli zavlečení nákazy do jiného regionu nebo země člověkem.

„Proto jsme se rozhodli informovat o možnosti přenosu nákazy tepelně nezpracovanými masnými výrobky. Cílem kampaně je, aby řidiči nevyhazovali potenciálně kontaminované odpadky u silnic,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Inspirovali jsme se v Německu, kde byl zveřejněn podobný leták. Všichni zainteresovaní vědí, že v současnosti rozvlečení nákazy člověkem představuje největší riziko.“

Nové informační letáky se zaměřují na dálkové řidiče, kteří mohou například svými svačinami roznést nákazu do dalších regionů ČR nebo i do ostatních zemí. Proto budou plakáty vylepeny především na dálničních odpočívadlech a čerpacích stanicích hlavních silničních tahů. Objeví se také v blízkosti velkých skladů potravin živočišného původu a v místech, kde se nakládají zvířata pro export. „Právě tímto popsaným způsobem se nákaza velmi pravděpodobně dostala také k nám, kdy musela překonat cca 400 km z východního Polska či ještě větší vzdálenost z dalších východoevropských zemí. Je nemyslitelné, že by takovou vzdálenost překonala divoká prasata přirozenou migrací a provedená vyšetření divokých prasat v sousedních zemích tento přenos vylučují.“ uvedl Semerád.

Výskyt afrického moru prasat byl v ČR poprvé potvrzen na konci června roku 2017 u dvou kusů uhynulých divokých prasat nalezených v katastrálním území Příluky u Zlína. Do dnešního dne byl virus AMP potvrzen u 219 uhynulých či odlovených prasat. Zamořená oblast zahrnovala od loňského 3. července celý okres Zlín. Letos se zmenšila na zhruba 40 procent, následně se mírně rozšířila, našlo se totiž několik pozitivních divokých prasat poblíž hranice zmenšené zamořené oblasti.

autor: Tisková zpráva