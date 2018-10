Kraj Vysočina: Gastroakademie úspěšně propojuje teorii s praxí

Tyto smělé cíle si klade projekt Gastroakademie Kraje Vysočina. „Jeho počátky se datují do roku 2015, kdy začala první jednání s restauracemi. V současné době, kdy jsme zahájili už 3. ročník, je do projektu zapojeno šest restaurací z celého Kraje Vysočina,“ upřesnila Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.



Každá z restaurací nabízí žákům kromě standardního praktického vyučování také nadstavbu ve formě vzdělávání v oblasti, na kterou se restaurace zaměřuje, co ji charakterizuje. Žákyně a žáci se tak mohou seznámit se zpracování sladkovodních ryb, zvěřiny a drůbeže, přípravy polévek a netradičních příloh nebo nahlédnout do specifik jihoamerické kuchyně. Velkou přidanou hodnotou je možnost během jednoho školního roku poznat práci ve čtyřech až šesti různých restauracích.

V letošním školním roce se do Gastroakademie zapojily tyto restaurace:

Tři Knížata Jihlava

Kaskáda Ledeč nad Sázavou

Radniční restaurace Jihlava

Jelínkova Vila Velké Meziříčí

Buena Vista Jihlava

Hotel Slávie Pelhřimov

Praktické vyučování absolvují vždy vybraní žáci 2. a 3. ročníků z těchto škol zřizovaných Kraje Vysočina:

Hotelová školy Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.

„Kraj Vysočina každoročně pořizuje pro každého žáka Gastroakademie oblečení a náčiní, účastníkům projektu přispívá na ubytování a cestovné v případě, že místo praxe je odlišné od místa bydliště,“ doplňuje radní Jana Fialová. Dalšími aktivitami projektu je pak vzdělávaní pedagogických pracovníků, společné vzdělávání žáků, pedagogů a kuchařů z restaurací, opět s cílem společně se dozvědět a v praxi si vyzkoušet například nové techniky vaření.

Vyvrcholením projektu je účast žáků v celostátních i mezinárodních kuchařských soutěžích, tak jak se to povedlo několika účastníkům Gastroakademie, kteří se zúčastnili letošního finále soutěže Kulinářské umění Young Chef 2018. Jde o soutěž pro mladé talentované studenty, kteří chtějí nastartovat úspěšnou kariéru v gastronomii. Soutěže se zúčastnilo 30 žáků, čerstvých absolventů ze 17 škol v Česku, a zástupci Vysočiny mohli prožít vaření pod bedlivým dohledem špičkových českých kuchařů v roli porotců. Ve finálovém večeru vařilo dvanáct nejlepších, z toho tři mladí kuchaři byli právě z Vysočiny.

Psali jsme: Kraj Vysočina: Spolupráce kraje a Dolního Rakouska funguje i na ledě Kraj Vysočina na jaře zmodernizuje poslední dva úseky silničního tahu mezi Jihlavou a Pelhřimovem Kraj Vysočina: Nová jídelna pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava Kraj Vysočina: Ženou regionu je zámecká paní Marie Kinsky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva