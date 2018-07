Kraj Vysočina ovládla BATERKOMÁNIE

Za dva a půl měsíce od zahájení soutěže se již vybraly téměř tři tuny použitých baterií, konkrétně 2 965 kg. Ojedinělý projekt odstartoval v polovině dubna a poběží až do 15. října 2018. Soutěž organizuje nezisková společnost ECOBAT ve spolupráci s Krajem Vysočina. Vice informací najdete na webové stránce baterkomanie.ecobat.cz nebo na FB profilu BATERKOMÁNIE.



Zapojené městské úřady umístily ve svých prostorách sběrné boxy s logem soutěže, do kterých úředníci, ale i běžní občané mohou odevzdávat použité baterie k recyklaci. V BATERKOMÁNII vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka. Úřady přispívají sběrem baterií nejen k ochraně životního prostředí, ale je pro ně velkou motivací i to, že vítězný městský úřad získá od organizátorů soutěže finanční příspěvek ve výši až 50 000 korun na podporu charitativního nebo obecně prospěšného projektu, který úřad nominoval.

Každé z dvaceti měst vybralo „svůj“ charitativní nebo obecně prospěšný projekt. Mezi nominovanými je například pomoc autistické šestileté Adélce z malé vesničky Chyšky u Úsobí nebo od narození těžce zdravotně postiženému desetiletému Ríšovi z Třeště a jejich rodinám či 28letému Pavlovi a 26letému Radimovi z Nového Města na Moravě, kteří jsou upoutaní po úrazu na invalidní vozík. Dále je mezi nimi také podpora mobilní hospicové péče, pomoc lidem v nouzi, nákup vybavení v domově pro seniory, výsadba nových stromů nebo podpora WoodSlack Festivalu. Ve městech se snaží BATERKOMÁNII, projekty a s nimi spojené příběhy propagovat v místních médiích, FB profilech či na internetu.

„Zapojili jsme do BATERKOMÁNIE celý úřad, oslovili jsme i podniky a dodali jsme jim sběrné boxy, připojila se škola a děti ve školce, kteří pro Adélku malují také obrázky,“ doplnil některé aktivity v jednom ze zapojených měst Lubomír Kanswohl z Městského úřadu v Polné. Každý projekt se díky BATERKOMÁNII dostává ve známost a má šanci i na případnou další pomoc ze strany občanů, organizací či firem, a to je další netradiční cesta, kde i baterky pomáhají.

„Projekt BATERKOMÁNIE běží na Vysočině od dubna. Soutěžící městské úřady odevzdaly za období 16. dubna až 30. června 2018 celkem 2 965 kg použitých baterií,“ uvedla k průběžným výsledkům soutěže Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství z krajského úřadu. Nejvíce baterií se zatím vybralo ve městech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Třebíč, Polná, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou, ale ani ostatní města nezahálí. Klíčové pro určení výsledného pořadí však nebude celkové množství vybraných baterií, ale množství baterií přepočtených na jednoho úředníka. Díky tomu mají šanci i menší města.

Jak vznikl projekt BATERKOMÁNIE v Kraji Vysočina?

Kraj Vysočina se umísťuje dlouhodobě na předních příčkách ve sběru baterií v republice. V roce 2017 každý jeho obyvatel vytřídil v průměru 222 gramů baterií, což přibližně odpovídá devíti tužkovým bateriím typu AA. Takový výsledek jej zařadil na druhé místo mezi českými a moravskými kraji. „Nápad na BATERKOMÁNII se zrodil v kanceláři Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na odboru životního prostředí jsou velice aktivní lidé, s kterými jsme diskutovali, jakým způsobem přispět, aby v Kraji Vysočina lidé ještě více sbírali použité baterie k recyklaci. Po společných diskuzích jsme dospěli k tomuto modelu. Zkoušíme při něm spojení soutěže městských úřadů a charitativního nebo obecně prospěšného projektu,“ popisuje vznik projektu Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, která je organizátorem soutěže a zároveň v České republice zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií.

Která města se do BATERKOMÁNIE zapojila?

Společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina se do sběrové soutěže přihlásily městské úřady Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Počátky, Polná, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Třešť, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.

Sběrná místa nemusíte hledat, jsou všude

Bohužel jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Hlavním cílem BATERKOMÁNIE je přesvědčit občany, aby použité baterie nevyhazovali do popelnic a košů, ale odevzdávali je do sběrných boxů na recyklaci. Sběrná místa jsou na každém rohu, v České republice je jich už více než 20 tisíc. Lidé znají především červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií, ale jsou zde i sběrná místa v obchodech, školách, obecních úřadech nebo sběrných dvorech. Pokud nevíte, kde máte „svoje“ nejbližší sběrné místo, určitě jej naleznete ve vyhledávači mapa.ecobat.cz. „Všechny baterie z této soutěže se svážejí na třídicí linku do Kladna, kde se musí vytřídit dle chemických typů. Baterie potom předáváme k recyklaci. Díky té jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku,“ vysvětlil cestu baterií recyklačním procesem Petr Kratochvíl z neziskové společnosti ECOBAT.

Soutěž BATERKOMÁNIE v Kraji Vysočina organizuje nezisková společnost ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií, ve spolupráci s Krajem Vysočina. Projekt vzniká v rámci dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace zpětného odběru baterií v Kraji Vysočina“.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Psali jsme: Kraj Vysočina: Proti výsledkům hodnocení písemné práce a ústní zkoušky se odvolalo 72 maturantů Kraj Vysočina: Vítězové soutěže Do práce na kole si převzali své ceny Kraj Vysočina: Dopravní experti z Vysočiny a Dolního Rakouska se setkali v Retzu Kraj Vysočina: Nový školní rok mohou budoucí zdravotní sestry začít se stipendiem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva