Královéhradecký kraj: Výstava připomene velkou vodu, která ničila na Rychnovsku

13.07.2018 9:51

Před dvaceti lety se Rychnovskem prohnaly ničivé povodně. Jak by vypadaly záchranné práce dnes? Přijďte se podívat na stanici HZS Královéhradeckého kraje do Rychnova nad Kněžnou v neděli 29. července od 10 do 16 hodin.