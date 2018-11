Královéhradecký kraj: Změny jízdních řádů na železnici od 9. prodince

„Osobně vnímám, že železniční doprava v našem kraji hraje významnou roli. Proto jsme se při přípravě nových železničních jízdních řádů snažili společně s kolegy z odboru dopravy zvýšit nabídku vlaků do turistických oblastí. Proto cestující v nových jízdních řádech naleznou přímé spěšné vlaky z Hradce Králové do Svobody nad Úpou, dochází k rozšíření spojení v turistické oblasti Podzvičinsko v letní sezóně a navyšují se počty přímých vlaků z Polska do Adršpachu ze dvou na tři páry,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček.

