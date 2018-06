LIGA LIBE - Ochránce nejen před bruselskou zákazovou směrnicí proti zbraním

Jde o sdružení LIGA LIBE (Lidskoprávní/Bezpečnostní), v kterou po čtyřech letech zcela nedávno přešlo několikaleté úsilí iniciátorů obou zmíněných petic, které v české historii svými počty podpisů i politickými odezvami rozhodně patří mezi nejvýznamnější vůbec - koho by před lety totiž napadlo, že soukromé zbraně se jak na domácí, tak i na evropské scéně stanou tak zásadním tématem a počty českých petentů nakonec dosáhnou až statisíců (druhá petice například dosáhla již přes 70 tisíc podpisů za pouhé 4 měsíce!).

Zatímco zpočátku byly ony petiční výbory, tedy pár nadšených a pracovitých lidí kolem ní pouze jistým ideovým vedením "zdravě naštvaných občanů", tedy jistou formou nátlakového prostředku na naše politiky, v poslední době se pak postupně měnila v jakousi zásadní vlivovou a vyjednávací platformu. Vznik nové lidskoprávní organizace LIGA LIBE byl ale taktéž i reakcí na déle pociťovanou absenci nějakého vhodného projektu, který by nebyl jen jakousi "expertní skupinou" či dokonce neškodným diskutačním kroužkem, ale pro prosazování ohrožených práv majitelů zbraní v ČR co nejlépe kombinoval jak potřebný důraz, tak i diplomacii.

K tomu je ovšem též nutné z hlediska aktivit nové LIGA LIBE přičíst dlouho budovaný vliv nejen občanský a politický, ale i informační takříkajíc - neboť FB stránky "Petice" a další s nimi úzce související stránky, navštěvované denně desetitisíci lidmi, jsou v současnosti jakýmisi "internetovými" novinami - čili až neuvěřitelně funkčním nástrojem pro osvětu i ovlivňování postojů skutečně velké masy lidí.

Jak k tomu dále dodává prezident nové LIGY LIBE, Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.:

Chtěli bychom též zdůraznit, že tento nový projekt tak je, na rozdíl od těch, co tu nyní též existují, nejen "odborný a občanský" ale i výrazně "politický", tedy sem do této sféry přímo zaměřen - neb v politice právě tato klíčová, osudová a většinou nevratná rozhodnutí vznikají a dají se také ještě nějakým vhodným jednáním a věcnou argumentací nezřídka ovlivňovat - a pak totiž bývá často pozdě, neb věc je zadána a rozličnými státními úředníky už pouze dle zadání zapracována. A tady již jde změnit věci, co nám zásadně (a i negativně) mohou ovlivňovat životy, už o poznání méně...

A tento iniciátor obou zmíněných petic, které přešly posléze bez přehánění v masové hnutí občanského odporu, pokračuje:

Vznikla také aktuální potřeba nebýt monotématický - protože jak se ukázalo, nelze se slepě soustředit pouze na oblast soukromých zbraní jako jiné subjekty a zavírat oči nad tím, co už asi všichni déle chápeme. Tedy že nemůžeme ohledně našeho boje za práva v této oblasti vytěsňovat témata jako migrace, svobodu slova a čelení tak zhoubné tzv. politické korektnosti, atd. Prostě se nelze uzavřít do jakési ulity a konstatovat, "že to sem nepatří". Patří. My si to nenašli - ono si to takříkajíc našlo nás. Bohužel... Našimi prostředky, tedy osvědčenými a funkčními zbraněmi, bude nejen ona naše Nová petice a masivní a dlouhodobá podpora petentů, občanů - tedy tlak deseti a statisíců úžasných a cílevědomých lidí, kteří by sami jednotlivě ale nezmohli zhola nic. Avšak po tom, co se je podařilo dát za ta léta dohromady, se z nich stala společenská síla, co není možné jen tak již přehlížet...

A jeho odpověď, proč lidskoprávní?

Za prvé, tzv. "neziskovky" u nás chrání a zastupují kdekoho. Obvykle ale rozhodně ne tu velmi početnou (až majoritní?) skupinu těch, co denně chodí do práce, platí již zde zmíněné daně, mají rodiny a taktéž pociťují i odpovědnost za jejich obživu. Tito lidé chtějí jen jedno: v poklidu pracovat, v bezpečí vychovávat své děti a třeba i provozovat své četné hezké koníčky a zájmové aktivity. Bez omezování a jakékoliv buzerace. A to paradoxně ze strany těch, co existují a profitují z těch jejich daní - čili úředníků a politiků. Ať těch zde domácích, aneb dokonce těch v Bruselu.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že lidskoprávní LIGA LIBE stojí na výsledcích práce několika lidí, co dosáhli mnoho a došli ve své snaze ochránit práva své a statisíců dalších českých občanů skutečně již daleko. Sáhněme na srdce - jakou jinou petici, než tu jejich, podepsal například jak premiér, tak i prezident naší země?

Psali jsme: Je to diktát z Bruselu. Máme snad být do budoucna protektorátem? Podplukovník Černý vyráží do útoku s novinkou Držitelé zbrojních průkazů žádají vynětí z omezení zbraní v EU. Petici podepsal i Zeman Policie ČR: NCOZ zadržela prodejce nelegálních zbraní Tisíce podpisů Čechů. „Prezident“ Hynek přinesl na Hrad slavnou protibruselskou petici o regulaci zbraní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva