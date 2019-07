Lesy Praha: 3000. pacientem záchranné stanice se stala poraněná poštolka

Mladá a nezkušená poštolka zřejmě neodhadla své manévrovací schopnosti a v letu narazila do překážky. Naštěstí ze svého nevydařeného letu vyvázla pouze s pohmožděným ramenem. V současné době se zotavuje a má se čile k světu. Jakmile se jí pohmožděniny uzdraví, umístíme našeho letošního 3000. pacienta do rozlétávací voliéry k dalším mladým poštolkám. Tam si protrénuje svaly a létání a pak už jí nebude nic bránit v její cestě na svobodu.

Poštolky jsou našimi častými pacienty. Za loňský rok jsme do péče přijali 102 poraněných ptáků tohoto druhu. Nejčastěji se k nám dostávala mláďata, která přišla o hnízdo a nebo, stejně jako v případě naší jubilejní pacientky, poštolky zraněné po nárazu do překážky. Nejedná se však pouze o pražský problém. V důsledku nárazů do překážek uhyne každoročně na celém světě více než miliarda ptáků.

Největší problém pro opeřence představují prosklené či lesknoucí se plochy, které pták nevnímá jako překážku a snaží se proletět skrz ně. Známé samolepky siluet dravců vůbec nepomáhají. Ptáci se je prostě snaží obletět a narazí do skla třeba hned vedle samolepky. Naposledy to potvrdila i Česká společnost ornitologická, která ve svém článku uvádí stejné závěry.

Ale i to má své řešení a ochránit ptactvo před zbytečnými zraněními může každý z vás. Stačí skleněné a lesknoucí se plochy polepit více. Nezáleží na tvaru ani barvě ochranných samolepek, důležitá je pouze jejich hustota. Samolepky rozmístěné maximálně 10 cm od sebe vytvoří dostatečný dojem pevné plochy a pták pro svůj let zvolí jiný směr.

Psali jsme: Lesy Praha: Nabízíme palivové dřevo na letní grilování i topnou sezonu Lesy Praha: Sucho a kůrovec se nevyhýbají ani borovicím. Trpí i ty pražské Lesy Praha: Mozaikové seče pomáhají udržet biodiverzitu pražské přírody Lesy Praha: Na pražských loukách sušíme seno pro zookoutky i záchrannou stanici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva