Lesy Praha: Kůrovec nehoduje jen na smrku, své o tom vědí i pražské modříny

Ale i tento jediný druh dokáže našemu opadavému jehličnanu připravit pěkně nepříjemné chvíle. Modříny jsou stejně jako borovice a smrky oslabené dlouhotrvajícím suchem a nedokážou se efektivně bránit. Stromy napadené tímto druhem kůrovce můžete spatřit po celé Praze. Nejvíce jsme jej zaznamenali v Ďáblickém háji, Bohnickém údolí a v Kunratickém lese.

Lýkožrout modřínový se nenechá nalákat do feromonových lapačů, které používáme v boji proti kůrovcům hodujícím na smrku. A tak mu musíme pokládat o to víc návnad v podobě lapáků (pokácených modřínových kmenů), do kterých se vydává za rozmnožováním. Ty pak z lesních porostů odvážíme dříve, než hmyzí škůdce dokončí svůj vývoj.

Stojící modříny, které už kůrovec napadl, musíme z lesních porostů odstranit a asanovat, abychom omezili jeho další šíření.

Psali jsme: Lesy Praha: 3000. pacientem záchranné stanice se stala poraněná poštolka Lesy Praha: Nabízíme palivové dřevo na letní grilování i topnou sezonu Lesy Praha: Sucho a kůrovec se nevyhýbají ani borovicím. Trpí i ty pražské Lesy Praha: Mozaikové seče pomáhají udržet biodiverzitu pražské přírody

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva