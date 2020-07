Letiště Praha: Sportovní víkend s běžeckým závodem přímo na dráze

reklama

Letiště Praha připravuje společně s Prague International Marathon rovněž běžecký závod Runway Run přímo na vedlejší přistávací a vzletové dráze 12/30. Pouze tento týden, od pátku 17. do neděle 19. července, se mohou návštěvníci těšit také na speciální zvýhodněné vstupné do celého areálu Runway Parku.

Třetí prázdninový víkend bude v Runway Parku nejen ve znamení již tradiční ukázky speciální letištní techniky, letadel a zábavního programu pro malé i velké, ale tentokrát i ve znamení sportovních aktivit. Letiště Praha ve spolupráci s organizací Prague International Marathon, která pořádá závody pod názvem RunCzech, totiž na tento víkend plánují také Runway Run. V rámci unikátního běžeckého závodu se mohou závodníci z řad veřejnosti zúčastnit celkem čtyř závodů, které se konají na vedlejší přistávací a vzletové dráze 12/30 pražského letiště. Zájemci o závod na letištní dráze si mohou předem pořídit startovné pouze přímo ZDE. V rámci registrace na závod pak získávají automaticky vstup do Runway Parku zdarma. Právě v Runway Parku bude tradiční základna pro diváky a doprovod běžců, ale také stánky, občerstvení a další doprovodný program.

Do Runway Parku se návštěvníci dostanou buď městskou hromadnou dopravou (linka 100, 119 a 191) – zastávka na znamení Runway Park přímo před vstupem do zábavního parku, nebo automobilem s možností parkování na Letišti Praha v parkovacím domě PC COMFORT za zvýhodněnou cenu 100 Kč za den při online rezervaci předem. Parkování je nutné rezervovat alespoň dvě hodiny předem. Následně ze zastávky na Terminálu 1, který je hned u parkovacího domu, bude v krátkých intervalech jezdit kyvadlová doprava zdarma nebo městská hromadná doprava (linka 100, 119 a 191) na zastávku Runway Park. Při vstupu do Runway Parku se prochází bezpečnostní kontrolou.

Vstupenky do Runway Parku jsou k dostání předem online v prodejní síti ZDE či na webových stránkách Letiště Praha (ZDE), kde návštěvníci najdou také kompletní informace včetně programu na jednotlivé víkendy, který se zveřejňuje postupně.

Pouze tento týden, od pátku 17. do neděle 19. července, se mohou návštěvníci těšit také na speciální zvýhodněné vstupné do celého areálu Runway Parku. Cena pro dospělého bude za 140 korun, pro děti od 3 do 15 let za 90 korun a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 350 korun na celý den.

Na další víkendy zůstává běžná cena vstupného do Runway Parku, tedy pro dospělé 180 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 450 Kč na den.

Nová otevírací doba Runway Parku:

PÁ – výstavní část se zábavním programem 14:00 - 20:00

SO a NE – výstavní část se zábavním programem 10:00 - 18:00

Jak celé Letiště Praha, tak i Runway Park, podléhá zvýšeným hygienickým nárokům a bude zároveň respektovat vždy aktuální nařízení a doporučení vlády pro venkovní akce.

