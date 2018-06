Letiště Praha získalo druhé nejvýznamnější ocenění v soutěži evropských letišť

„Je to historicky poprvé, co je Letiště Praha oceněno v této prestižní mezinárodní soutěži. Naše umístění vnímáme jako potvrzení toho, že se nám daří naplňovat naši dlouhodobou strategii rozvoje letiště. Zároveň nám potvrzuje, že jsme úspěšně zvládli dramatický 18% meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících. Současně se nám však i za náročnějšího provozu dařilo investovat do zlepšení služeb cestujícím a prostředí letiště. Cena je proto především poděkováním naším zaměstnancům a obchodním partnerům,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Airports Council International Europe (ACI Europe) je největší evropskou asociací letišť, která sdružuje více než 500 letišť ve 45 zemích Evropy, což představuje 90% podíl letecké dopravy na kontinentu, více než 2 miliardy cestujících a zhruba 24 milionů leteckých pohybů ročně. Prestižní ceny ACI EUROPE Best Airport Awards vyhlašuje každoročně, a to celkem ve čtyřech kategoriích podle počtu odbavených cestujících. Kromě The Best Airport Award uděluje ACI také ceny The Eco-Innovation Award, HR Excellence Award, The Accessible Airport Award a World Business Partner Award.

Letiště Praha očekává, že v roce 2018 odbaví okolo 17 milionů cestujících, čímž by opět mohlo dojít k překonání dosavadního historického rekordu. Tomu napomohou nejen nově otevřené linky, například do americké Filadelfie či gruzínského Kutaisi, ale především navyšování kapacit na stávajících spojích. K posílení dochází v průběhu letní sezóny třeba u přímých letů do Dubaje, a to díky druhé denní frekvenci letecké společnosti Emirates. Své kapacity posilují i další dopravci, třeba letecká společnost Air Canada Rouge na lince do Toronta (ze tří letů na pět) nebo Aeroflot na letech do Moskvy (až šest letů denně).

Společně s Prahou a Hamburkem se do nominace pětice nejlepších v kategorii 10 – 25 milionů odbavených cestujících dostala letiště ve Vídni, Düsseldorfu a Athénách. Celkem se o nominaci v dané kategorii mohlo ucházet 29 letišť.

autor: Tisková zpráva