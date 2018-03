Liberecký kraj: Na demolice v Ralsku může jít díky dotaci dalších 100 milionů korun

„Z těch 350 milionů by 100 milionů korun mělo jít na demolice přímo v bývalém vojenském prostoru Ralsko, což považuji za významný posun. Když budeme mít na demolice více peněz, můžeme je samozřejmě urychlit a přiblížit se tak ke stavu, kdy bude území čisté a bezpečné. Pak se konečně můžeme soustředit na to, co bude s prostorem dál,“ říká statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Liberecký kraj, který v roce 2007 převzal od státu část bývalého vojenského prostoru spolu s letištěm, letos plánuje srovnat se zemí dalších deset objektů. V rozpočtu na to má vyčleněno kolem 20 milionů korun. „Celkem nám ale chybí odstranit 175 budov v různé fázi rozpadu, což si podle propočtů vyžádá investici přibližně 100 milionů korun. Pokud je získáme ve formě dotace, tak to kraji značně ulehčí situaci. Ušetřené peníze můžeme nasměrovat jinam, například do vybudování lepšího zázemí pro sociální služby, které by odpovídalo současným standardům,“ doplňuje náměstkyně Volfová.

Z národního dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR určeného na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách dosud mohly čerpat dotace pouze města a obce. Žadatelé o dotace si mohli rozdělit až 100 milionů korun. „Je logické, aby tento dotační titul mohly využívat i kraje, protože právě i kraje vlastní budovy, které jsou určeny k demolici. Díky dotacím se mohou pouštět do nových projektů, na které by třeba jinak neměly peníze, a na místě různých ruin a brownfieldů může vznikat něco nového, krásného a hlavně užitečného pro občany,“ vysvětluje statutární náměstkyně.

Co se týče budoucnosti vojenského prostoru, Liberecký kraj v listopadu loňského roku navázal spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Společně pracují na dlouhodobé vizi pro Ralsko. Více zde. „Jsem moc ráda, že s Fakultou umění a architektury liberecké univerzity spolupracujeme. Kde jinde můžete najít tolik kreativního myšlení, inspirace a smyslu pro inovace. A proto věřím, že najdeme společnou představu, jak by v budoucnu mohl bývalý vojenský prostor vypadat,“ uzavírá náměstkyně Volfová.

autor: Tisková zpráva