Liberecký kraj je připraven investičně podpořit vybudování lanovky na Ještěd

Jednání o budoucnosti lanovky na Ještěd již přineslo konkrétní výsledky. Po včerejším setkání členů strategické skupiny se statutární město Liberec rozhodlo nabýt areál Českých drah, kudy lanovka projížděla do doby jejího zřícení vloni na podzim. Českým drahám doposud lanovka i pozemky patří. Liberecký kraj je připraven výstavbu nové lanovky finančně podpořit poté, co bude mít město dokončený projekt. Stavba vyžaduje podle předběžných odhadů investici ve výši 300 milionů korun.

reklama

„Československé dráhy kdysi vybudovaly po celé republice množství lanovek, ale dnes zůstala v našem majetku pouze tato jediná. Na základě předběžných tržních konzultací a dalších expertíz nám tak vyšlo jako nejvýhodnější řešení najít pro obnovu lanovky partnera, který současnou dráhu odkoupí a vybuduje na Ještěd novou moderní lanovku. Uspořené prostředky ve výši nejméně 250 až 300 milionů korun pak můžeme nasměřovat do obnovy vlaků a vylepšení našich služeb na železnici. Přeprava cestujících ve vlacích je náš core business, na který se chceme soustředit,“ objasnil postup Českých drah Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.

„Město Liberec je vlastníkem všech pozemků v lokalitě ještědského areálu a rádi bychom si i do budoucna uchovali kontrolu nad dalším budoucím vývojem a rozvojem v tomto území. Společně s Libereckým krajem také dlouhodobě usilujeme o zapsání Ještědu do seznamu světového dědictví UNESCO a i lanová dráha v tom nepochybně bude hrát do budoucna roli. Nyní jsou na řadě jednání v orgánech města o možnostech a variantách převzetí areálu a také majetkoprávních úkonech. Ty potrvají asi půl roku a rozhodne o nich až nové zastupitelstvo. Za sebe si neumím představit, že by město lanovku nezískalo. Považoval bych to za obrovskou chybu,“ dodal primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Budoucí podoba lanové dráhy by podle primátora měla respektovat i vzhled hotelu na Ještědu. O tom, jaký typ lanovky na Ještěd bude do budoucna jezdit, zatím není rozhodnuto.

„Zároveň platí, že město musí hledat strategického partnera na projektování, výstavbu a budoucí provoz lanovky,“ doplnil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Stávající lanovku nelze jednoduše obnovit v původní podobě. Původní dráha vznikla v 70. letech minulého století a ani po rekonstrukci a doplnění nových bezpečnostních prvků by při schvalování zřejmě nesplnila požadavky současné legislativy, která platí od roku 2016.

„To, že statutární město Liberec má zájem lanovku získat do majetku, obnovit ji a provozovat, považuji za dobrou zprávu. Lanovka na Ještěd byla odjakživa symbolem nejen Liberce, ale i celého našeho regionu. Jsem proto rád, že České dráhy přijaly rozumnou nabídku statutárního města Liberec, které projevilo zájem areál a lanovku nabýt do vlastnictví. Liberecký kraj je ochoten záměr investičně podpořit poté, co město připraví projekt na její výstavbu. Jsme rozhodnuti jednat kromě města i s novými vlastníky Českých radiokomunikací. Považuji za významnou také případnou dohodu s majitelem hotelu Ještěd,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Současný majitel lanovky, České dráhy, před časem podepsal čtyřstranné memorandum se statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a společností TMR o tom, že všechny strany mají zájem na stavbě nové lanovky na Ještěd.

Lanovku nelze obnovit v původní podobě, protože podle současných technických norem nemohou jednotlivé kabinky pojmout takový počet cestujících. Nová lanovka by mohla využívat oběžnou technologii s osmi až desetimístnými kabinkami. Uvažuje se také o prodloužení její dráhy tak, aby plynule navazovala na konečnou tramvajovou stanici. Lanovku plánuje statutární město Liberec začlenit do městské hromadné dopravy.

„Příští rok v červnu bude dokončena rekonstrukce silnice ze Světlé pod Ještědem na Výpřež. Chceme poté, aby pod Ještěd zajížděly autobusy, a to do doby, než se postaví nová lanovka. Souběžně s tím budeme pracovat na vytvoření fungujícího systému parkování, které by odpovídalo významu této turisticky hojně navštěvované lokality, a to včetně informačních panelů, jež by napomáhaly regulovat dopravu,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Psali jsme: Liberecký kraj: Vysoké a střední školy kraje se zapojí do spolupráce s Czech-American TV Liberecký kraj: Dobrovolnický program centra Amelie pomůže onkologickým pacientům i jejich blízkým Vinklátová (SLK): Na sympoziu v Doksech se setkají řezbáři z celé republiky Liberec představuje novou studii pro rezidentní parkování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.