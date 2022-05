Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

Loňský rok se vyznačoval poklesem počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče o 20 % oproti předchozímu roku. Dětí, pro které se aktivně vyhledávají náhradní rodiny, je v Libereckém kraji kolem 200. V loňském roce klesl i počet žádostí o zařazení do evidence náhradních rodičů, a to o 40 %.

„Při srovnání s rokem 2020 jsme zaznamenali pokles počtu dětí umístěných do náhradní rodinné péče zhruba o 15, nicméně vzhledem k aktuálnímu smutnému trendu, kdy dlouhodobě stagnuje či klesá počet zájemců o poskytování náhradní rodinné péče, bohužel není tato statistika úplným překvapením," uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

V loňském roce bylo v Libereckém kraji do náhradní rodinné péče zprostředkováno 27 dětí a dalších 32 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu. Děti umístěné do krátkodobé pěstounské péče mířily do náhradních rodin na základě usnesení o předběžném opatření, tedy bez předchozího zprostředkování. Jedná se o akutní řešení krizové situace v rodině tak, aby dítě nemuselo být umístěno do ústavního zařízení.

Liberecký kraj zaznamenal pokles i v počtu přijatých žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče. V roce 2021 jich Krajský úřad Libereckého kraje přijal 29, nejméně za poslední čtyři roky. Patnáct žádostí mířilo do evidence osvojitelů, devět do evidence pěstounů a pět žádostí do evidence pěstounů na přechodnou dobu. „Loňský rok provázelo několik faktorů, které mohly mít na tento neveselý vývoj vliv, ať už hovoříme o trvající epidemiologické situaci, jejích dopadech, existenčních nejistotách či obavách ze samotného procesu, kterým budoucí náhradní rodiče musejí procházet,“ zhodnotil Petr Tulpa.

Z počtu dětí umístěných díky pomoci Krajského úřadu Libereckého kraje bylo v roce 2021 dohromady 18 dětem zprostředkováno osvojení, z čehož 6 dětí mířilo do osvojení přímo z porodnice a 9 dětí bylo umístěno do dlouhodobé pěstounské péče. Dalším sledovaným faktorem je umísťování dětí sourozeneckých skupin a dětí minoritních menšin. Počet umístěných sourozeneckých skupin se během posledních let výrazně nemění, velký rozdíl je ale v počtu dětí v jednotlivých skupinách ve sledovaných letech. Loni bylo zprostředkováno osvojení jedné tříčlenné sourozenecké skupině a dvě dvojčlenné sourozenecké skupiny zamířily do pěstounské péče.

Počet podaných žádostí za daný rok není možné dávat do přímé souvislosti s počtem zprostředkovaných dětí do náhradní rodinné péče. „Celý proces od podání žádosti přes odborné posuzování, přípravu žadatele a jeho případné zařazení trvá přibližně jeden rok. Pokud tedy žadatel podá svoji žádost v jednom kalendářním roce, nedá se obecně určit, zda bude zařazen do evidence v tomtéž roce, nebo roce následujícím, pokud je tedy do evidence žadatelů o náhradní rodičovskou péči zařazen. Dále také záleží, ve kterém roce bude vytipován jako vhodný náhradní rodič,“ doplnila Kateřina Blažková, koordinátorka aktivit pro náhradní rodinnou péči v Libereckém kraji.

