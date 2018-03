MD: Cena za dodávku a provoz nového mýtného systému může být díky transparentní soutěži nižší

Předpokládaná hodnota na dodávku a desetiletý provoz systému elektronického mýta včetně rozšíření zpoplatněné sítě o 900 km byla v zakázce vyčíslena na 29 miliard korun, což odpovídá cenám, za které mýtné zajišťuje stávající provozovatel.

Zákon o zadávání veřejných zakázek neumožňuje v rámci tzv. jednacího řízení s uveřejněním informovat o obsahu předběžných nabídek. S ohledem na zájem veřejnosti Ministerstvo dopravy může poskytnout pouze obecnější informaci k nabízeným cenám.

Zatímco jeden z uchazečů výrazně překročil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, cenové nabídky zbylých tří uchazečů jsou obdobné a pohybují se v rozmezí mezi jednou třetinou až polovinou předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

„Přestože jsem očekával snížení ceny, bylo to příjemné překvapení. Potvrdilo se, že soutěž má smysl, protože se vůbec poprvé dozvídáme, jaká je tržní cena za výběr mýta,“ říká ministr dopravy Dan Ťok a dodává: „Pokud vše půjde dobře, můžeme se s nákladovostí mýtného systému dostat z původních 20 % na 10 %, tzn., že budeme mýto vybírat o polovinu levněji než dřív.“

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 loni v červnu. Předběžné nabídky čtyř kvalifikovaných uchazečů jsou důkazem toho, že zadávací podmínky byly stanoveny srozumitelně a umožňovaly uchazečům podání nabídek. Nyní bude ministerstvo nabídky hodnotit a následně rozhodne, se kterým z uchazečů bude zahájeno další jednání.

Nového provozovatele chce ministerstvo vybrat do podzimu letošního roku. Ten pak bude mít 14 měsíců na případné převzetí, testování a spuštění systému elektronického mýta. Předpokládaný výnos mýta na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy by se měl pohybovat okolo 140 až 150 miliard za deset let.

autor: Tisková zpráva