MHMP: Kampaň pro turisty informuje o pravidlech v ulicích v nočních hodinách

Do konce září bude v pražských ulicích kampaň, zaměřená na pravidla, která musí turisté v hlavním městě dodržovat.

Tu realizuje Prague City Tourism ve spolupráci s nočním starostou Janem Šternem a soustředí se na chování turistů v nejproblematičtějších lokalitách. V příštím roce na ni naváže dlouhodobá kampaň, která bude přesně zacílená na turisty díky výstupům z průzkumu agentury STEM/MARK o chování návštěvníků noční Prahy.

„Kampaní navazujeme na předchozí průzkumy, ze kterých víme například to, že přes 70 procent turistů přijíždí do Prahy poprvé, a proto dobře neznají pravidla, jaká zde platí. Na letošních vizuálech turisty upozorňujeme na dodržování nočního klidu po 22. hodině večer, zákaz pití alkoholu na ulicích nebo na to, že se pohybují v rezidentní zóně. Dozvědí se také, že za rušení nočního klidu mohou dostat pokutu až 400 eur, aby Praha přestala být vnímaná jako město, kde je možné vše,“ vysvětlil ředitel Prague City Tourism Petr Slepička.

Outdoorovou reklamu turisté uvidí před Hlavním nádražím, zastávkami autobusu 119 ve směru z letiště nebo v nejproblematičtějších lokalitách. Kampaň využijí také sociální sítě Prahy. Reklamní plochy poskytne pro tuto informační kampaň Praha 1 a přímo do výloh plakáty umístí také řada klubů.

Přesnější zacílení kampaně pro příští rok umožní průzkum STEM/MARK. Výstupy pak pomohou hlavnímu městu nastavit komunikaci pro návštěvníky Prahy v následujících letech. „Díky průzkumu budeme moci nejen kampaně, ale i všechna ostatní chystaná opatření cílit přesně na nejproblematičtější chování turistů, které v noci ruší místní. V široce cílených kampaních se dají utopit nekonečné peníze a spousta opatření z minulých let nevedla k žádnému dlouhodobému výsledku. Chci, aby se za peníze Pražanů realizovaly jen kampaně a opatření, která mají smysl a povedou k dlouhodobé kultivaci turistického nočního života,“ popsal Jan Štern, který vede Komisi pro nočního starostu Rady hl. m. Prahy v gesci radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové.

Průzkum probíhá o víkendech od poloviny července a trvat bude až do začátku září v Dlouhé ulici, přilehlých místech a na náplavce, přesněji na Rašínově nábřeží, kde jsou s nočním hlukem a výtržnostmi dlouhodobě problémy. Tazatelé budou od turistů zjišťovat, odkud jsou, jak cestují, s kým a za jakým cílem přijeli, jestli využívají k ubytování hotely, nebo Airbnb, jak a proč si k nočnímu životu vybrali právě danou lokalitu nebo jestli vědí o pravidlech, která v místě platí.

„Tazatelé se ptají turistů i českých návštěvníků při osobním rozhovoru, odpovědi zaznamenávají do aplikace v telefonu. Všichni tazatelé mluví anglicky a k dispozici mají dotazníky v dalších jazycích. Výsledky Praze přinesou maximum informací o samotných návštěvnících zmíněných lokalit, aby poté mohlo být zvoleno efektivnější zacílení budoucích kampaní,“ řekla Gabriela Šamanová ze společnosti STEM/MARK.

V posledních letech Praha změnila v přístupu k turismu taktiku, kdy už se nesnaží přilákat nové turisty, ale kultivovat turismus v jeho stávající podobě. Pracovat chce město hlavně na změně obrazu Prahy jako destinace s levným alkoholem, nasměrovat turisty také do oblastí mimo centrum nebo přivést více turistů ke kultuře.

autor: Tisková zpráva