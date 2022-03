MHMP: Praha plánuje uzavřít strategické směny pozemků za 2,2 miliardy korun

reklama

Radní hl. m. Prahy vyjádřili na svém pondělním zasedání souhlas se dvěma strategickými směnami pozemků v hodnotě asi 2,2 miliardy korun.

Hlavní město dlouhodobě jedná o strategických směnách týkajících se Fakultní nemocnice Bulovka či Nemocnice Na Homolce za jiné pozemky a budovy vlastněné státem. Nově pražští radní vyjádřili souhlas s návrhy směn, které chce metropole uskutečnit prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových máme shodu na dvou velkých směnách tak, aby sloužily konkrétnímu uživateli, tedy buď státu, nebo Praze. Jde nám o to, aby tento majetek užívaly státem či městem zřízené organizace, nebo aby město získalo prázdné objekty mnohdy v havarijním stavu, které mohou efektivně sloužit jak Pražanům, tak v krizových obdobích, jako je například uprchlická krize. Majetkem státu, o který by mělo zájem hlavní město, jsou v první směně Karlínské kasárny, pozemky Střední grafické školy v Praze 1 na Malé Straně, areál na Bohdalci, pozemky u Základní školy Eden, areál v Záběhlicích vhodný na výstavbu školského zařízení a také například objekt Hybernská 2,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

„Za toto by měl stát získat areál nemocnice Na Bulovce, ale z tohoto dvě budovy z areálu si Praha ponechá. V druhé směně by město dávalo do směny pozemky v areálu Nemocnice Na Homolce a objekt Faustova domu na Karlově náměstí u Všeobecné fakultní nemocnice. Metropole získá areál zámku Veleslavín a část zahrádkářské kolonie na Balkáně a pozemky, které jsou přičleněny Sokolu na Riegrových sadech,“ dodává radní Jan Chabr.

V první směně s hodnotou majetku asi 1,8 miliardy korun by získal pražský magistrát kasárny v Karlíně, o které má město dlouhodobě zájem z důvodu využití areálu k ubytování studentů, dále areál na Bohdalci vhodný k výstavbě městských bytů, pozemky u grafické školy v Hellichově ulici nebo například pozemek v Záběhlicích, který by bylo možné využít pro výstavbu sociálního nebo školského zařízení. Na druhé straně by stát získal od metropole většinu areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Tato směna by byla výhodná hlavně z důvodu dalšího rozvoje nemocnice, který je v současnosti problematický kvůli majetkovým nesrovnalostem.

V rámci druhé připravované směny v hodnotě přibližně 400 milionů korun by Praha vyměnila se státem pozemky v Nemocnici Na Homolce, čímž by bylo umožněno navýšení kapacity parkovacích stání v okolí nemocnice pro návštěvy pacientů a zaměstnance, a Faustův dům, který využívá k provozu Všeobecná fakultní nemocnice. Výměnou by hlavní město získalo do svého majetku veleslavínský zámek, část zahrádkářské kolonie Na Balkáně a pozemky v Riegrových sadech. Celková hodnota směn je přibližně 2,2 miliardy korun a schválit je bude muset ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy v následujících měsících.

