MŠMT: Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019

Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018.

Konkrétně se o dotaci přihlásilo 5 951 klubů, které nahlásily celkem 718 212 sportujících dětí a mládeže ve věku do 23 let. Celkový požadavek na 1,415 mld. Kč, což je o 493 milionů korun více než v letošním roce, tvoří více než 31 % všech dotačních neinvestičních prostředků MŠMT na sport v roce 2019.

„Díky dotační kalkulačce si mohly kluby zjistit maximální možnou částku podpory, takže prakticky již dva měsíce před koncem roku vědí, kolik mohou v příštím roce očekávat,“ říká náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář. Ministerstvo bude podle jeho slov v průběhu příštího týdne informovat kraje, jak velké prostředky mohou v regionech očekávat.

Co se týče rozdělení prostředků podle sportovních disciplín, nejčastěji žádaly kluby zabývající se fotbalem (1 621 žádostí), na druhém místě se umístil požární sport (577 žádostí), následují atletika (341) nebo florbal (287). Celkem jde o 92 sportovních disciplín.

Rozdělení žádostí podle krajů:

Rozdělení žádostí podle krajů: Praha 494 Jihočeský 418 Jihomoravský 598 Karlovarský 173 Kraj Vysočina 326 Královéhradecký 335 Liberecký 281 Moravskoslezský 619 Olomoucký 381 Pardubický 357 Plzeňský 323 Středočeský 861 Ústecký 384 Zlínský 401 CELKEM 5951

V rejstříku sportu je nyní evidováno již více než 880 tisíc sportovců a 41 tisíc trenérů v celkem 9 100 sportovních klubech. „Údaje se nyní budou ověřovat a je ideální příležitost, aby právě žadatelé o dotaci uvedli přednostně údaje v rejstříku do souladu se skutečností,“ říká náměstek Karel Kovář. „Blížíme se mechanismu, jak podporovat základní činnost sportovních klubů. Dalšímu snížení byrokracie a zrychlení doručení podpory klubům by pomohla novelizace zákona o podpoře sportu, který je právě v Poslanecké sněmovně,“ doplňuje náměstek Kovář. Zákon by podle něj mohl deklarovat, že nejméně polovina prostředků rozpočtového ukazatele všeobecná tělovýchovná činnost bude formou příspěvku na základě údajů v rejstříku sportu přidělena sportovním klubům. „Tím by odpadlo dotační řízení pro kluby a ty by získaly jistotu pravidelné a včasné státní podpory,“ dodává Karel Kovář.

autor: Tisková zpráva