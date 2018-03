MŠMT: K zápisům do 1. tříd přijde 108 tisíc dětí

„Ve vývoji předškolních dětí je velmi znát každý měsíc navíc. Více času proto pomůže také rodičům, kteří pro své dítě zvažují například odklad,“ říká k posunutí zápisů náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

K zápisům tak přijdou letos rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Pokud ale dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to rodič, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo jak posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Do první třídy ale může být přijato i dítě, kterému bude šest let až v průběhu nacházejícího školního roku. Do školy mohou být pětileté děti ale přijaty jen na žádost rodičů a pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je kromě toho také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června dalšího roku je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení i odborného lékaře.

Podle odhadů MŠMT, se letos k zápisům do prvních tříd základních škol dostaví více než 108 tisíc dětí, z toho 84.300 šestiletých, 700 pětiletých a přes 23.000 sedmiletých a starších, tudíž po odkladu.

Aktualizované „Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce“ jsou zveřejněné ZDE.