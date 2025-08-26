MŠMT: Podpora ke změnám ve financování nepedagogické práce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo rozsáhlou metodickou podporu.

Od 1. ledna 2026 přechází financování nepedagogické práce a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ve veřejných školách a školských zařízeních do odpovědnosti jejich zřizovatelů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo rozsáhlou metodickou podporu, která má obcím a krajům usnadnit přípravu na tuto zásadní změnu.

Školy a zřizovatelé již obdrželi prostřednictvím datových schránek podrobnou metodiku a orientační kalkulačku pro plánování rozpočtů. Veškeré materiály jsou k dispozici také online na portálu edu.gov.cz, kde budou průběžně zveřejňovány i odpovědi na nejčastější dotazy.

Na podzim 2025 proběhnou krajské konference a regionální semináře pořádané Středním článkem podpory MŠMT, které představí nový model financování. Na polovinu září se navíc chystá vysílání speciálního dílu pořadu Infoservis věnovaného výhradně této problematice. Jeho záznam následně naleznete ZDE.

MŠMT současně nabízí síť krajských koordinátorů, helpdeskový systém a možnost individuálních konzultací. Cílem je poskytnout obcím a krajům maximální podporu a zajistit hladký průběh příprav rozpočtů na rok 2026.

