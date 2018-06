MŠMT: Program Můj klub rozdělil už téměř 385 milionů korun

Peníze byly rozděleny ve třech etapách mezi 1783 žadatelů (více k rozdělení zde.) „Kritériem věcného hodnocení žádostí je sportovní aktivita dětí a mládeže ve věku od šesti do třiadvaceti let členěna do tří kategorií. Jednou ze základních podmínek přidělení dotace na období roku 2018 v programu MŮJ KLUB je řádně vyúčtovaná dotace za rok 2017 v programu VIII, v případě, že byla přidělena,“ sdělil náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Program MŮJ KLUB je zaměřen na pravidelnou sportovní činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže, na podporu činností a aktivit mladých sportovců a trenérů a na údržbu a provoz sportovních zařízení jednotlivých spolků.

autor: Tisková zpráva