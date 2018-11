Ministerstvo dopravy: Řidičský průkaz si musí do konce roku vyměnit ještě 30 procent řidičů

O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před skončením platnosti dokladu. K výměně je nutné donést doklad platný totožnosti a stávající řidičák. Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální. Výměnu dokladu je možné provést i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun.

V případě, že lidé nezažádají o nový doklad ve standardní lhůtě a usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Mezi nejvytíženější kraje patří Praha, Středočeský a Jihomoravský. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně.

Výměnu řidičského průkazu je od července možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Během října tuto možnost využilo 12 procent motoristů. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy.

autor: Tisková zpráva