Ministerstvo dopravy podporuje ekologickou dopravu: jezdí elektromobilem od ČEZ

Ministerstvo dopravy na čtyři roky zařadilo do svého vozového parku elektromobil Volkswagen eGolf. Vůz zapůjčila Skupina ČEZ, poskytovatel komplexních služeb v oblasti elektromobility, která také touto cestou podporuje rozvoj elektrického pohonu v individuální i veřejné dopravě v České republice.

„Rozvoj elektromobility je jedním z konkrétních opatření významně přispívajícím ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. V posledních měsících se ale díky stále hustší síti veřejných dobíjecích stanic stává stále zajímavější alternativou i při cestování mezi nimi. Ministerstvo dopravy tento trend podporuje zejména prostřednictvím dotačních titulů z Operačního programu Doprava na výstavbu páteřní národní sítě 125 rychlodobíjecích stanic i doplňkové sítě dobíjecích stanic ve výši přesahující 800 milionů Kč. Celkem by tak nejpozději do konce roku 2023 v rámci čtyř samostatných výzev mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích stanic. Současně chceme propagovat elektromobil jako reálnou funkční alternativu ke klasickým pohonům a ukázat, že se jedná o vhodný vůz pro určité úkoly státní správy a samosprávy. Ministerstvo jej bude využívat především pro pracovní cesty za úředními záležitostmi po Praze,“ řekl Vladimir Kremlík, ministr dopravy České republiky. Ministerstvo je partnerem ČEZ při rozvoji elektromobility už od roku 2015.

„Jsme rádi, že Ministerstvo dopravy České republiky jako garant celého odvětví je i nadále aktivní v podpoře elektromobility. Věříme, že právě státní správa a symbolicky právě resort dopravy je ideálním prostorem pro silnější využití elektrických vozidel. Zapůjčený elektromobil bude mít samozřejmě neomezený přístup k celé síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ, kterých ke dnešnímu dni provozujeme už více než 150 po celé České republice, z toho více než 90 rychlodobíjecích,“ uvedl Pavel Cyrani, člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie společnosti ČEZ, a. s.

Zapůjčený elektromobil VW e-Golf disponuje dojezdem na jedno dobití cca 300 km, maximální rychlostí 150 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,6 sekundy. Celková kapacita lithium-iontové baterie je 36 kWh, kombinovaná spotřeba energie na sto ujetých km činí 12,7 kWh.

V České republice je aktuálně registrováno více než 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni rekordních 725 elektrických aut a letos jen do konce května dalších 295 elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Více než trojnásobný růst současného počtu elektromobilů se přitom očekává už příští rok, kdy se naplno rozeběhnou prodeje sériově vyráběných elektromobilů renomovaných domácích i zahraničních značek. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) se v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) projeví v rychlém dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

Z řad institucí a ministerstev jsou vedle Ministerstva dopravy partnery ČEZ v oblasti elektromobility Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a agentura CzechInvest.

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice. Více ZDE.

autor: Tisková zpráva