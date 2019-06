Ministerstvo financí: Spuštění on-line finančního úřadu se blíží

Online finanční úřad, který bude spuštěn ve 4. čtvrtletí roku 2020, bude podobný elektronickému bankovnictví a nabídne 8 milionům daňových subjektů přehledné rozhraní a jednoduché vyřizování jejich daňových povinností. Některé z nových funkcionalit, jako je automatické vyplňování daňových formulářů, osobní daňový kalendář na míru či jednoduchý přístup bez zdlouhavých autorizací, představili dnes zástupci rezortu financí médiím.

„Inspirujeme se v zemích, které v elektronické komunikaci veřejné správy ušly největší kus cesty, například v Estonsku. Neděláme si ambice, že lidé začnou platit daně rádi, ale chceme jim tuto nepříjemnou povinnost alespoň maximálně usnadnit. Aby se on-line finanční úřad uchytil a lidé jej začali opravdu aktivně využívat, musí nabídnout intuitivní, inteligentní a srozumitelné rozhraní. Zkrátka, aby to poplatník takříkajíc nezabalil po prvním shlédnutí složitého formuláře. Díky tomu, po jednoduchém přihlášení do on-line finančního úřadu v něm občan nalezne většinu údajů již vyplněnou, případné nejasnosti mu pomůže vyjasnit praktický průvodce, daň se mu sama spočítá a například v případě přeplatku se automaticky odešle i žádost o jeho vyplacení, by toto nové rozhraní mohlo být zajímavé pro většinu poplatníků,“ věří ministryně financí Alena Schillerová, pro kterou je zjednodušování a elektronizace daní jednou z hlavních priorit.

Díky projektu MoJe daně budou mít jeho uživatelé lepší přehled o svých daňových povinnostech. Uživatelé budou mít po jednoduchém a zabezpečeném přihlášení k dispozici stav svého osobního daňového účtu či daňový kalendář, na kterém přehledně uvidí, které již mají vyřízené a jaké je teprve čekají. Účet uživatele bude obsahovat i přehled písemností, obsahující informace o tom, jaká podání již byla odeslána. Pomocí vhodně nastavených notifikací systém upozorní uživatele na blížící se daňové povinnosti a bude jim odesílat potřebné informace například na vybranou e-mailovou adresu.

Projekt MoJe daně také významně usnadní vyplnění a odeslání daňových přiznání pomocí automatického předvyplňování, které za uživatele samo vyplní maximálně možný počet údajů. „Údaje zadané ve formuláři se následně automaticky vypočítají, zkontrolují a má-li poplatník přeplatek, tak dojde i k vyplnění žádosti o jeho vrácení. Uživatelům budou k dispozici všechny elektronické formuláře, nabízené Finanční správou. Původní formuláře budou postupně nahrazeny novými, které pomůže uživatelům vyplnit praktický průvodce,“ doplnila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Portál nabídne také jednoduchý přístup bez zdlouhavých autorizací, a to prostřednictvím inovativních možností přihlášení a odesílání formulářů. Uživatelé se budou moci přihlásit prostřednictvím tzv. e-identity, tedy nových občanských průkazů vybavených kontaktním čipem, zároveň ale Finanční správa jedná i o možnosti využít identitu pro přihlašování do internetového bankovnictví (tzv. SONIA), čímž by se přihlašování zpřístupnilo více než 5,5 milionům uživatelů, kteří internetové bankovnictví běžně využívají. Samozřejmostí bude také přihlášení prostřednictvím datových schránek či běžných přístupových údajů vydaných Finanční správou.

Uživatelé budou moci odesílat přiznání a žádosti z daňové informační schránky bez nutnosti podání dále například autorizovat uznávaným elektronickým podpisem. Na samotný závěr se uživateli zobrazí všechny potřebné platební informace včetně možnosti platby pomocí QR kódu.

Projekt MoJe daně bude propojen s Portálem občana. Veškeré činnosti na projektu budou provozovány v prostředí se zajištěnou maximální možnou mírou zabezpečení.

Na dnešní snídani s novináři byly některé z těchto funkcionalit demonstrovány na praktické ukázce v simulovaném grafickém rozhraní. Skutečný design portálu MojeDaně je ve fázi přípravy a bude představen v dalších etapách přípravy projektu.

autor: Tisková zpráva