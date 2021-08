Ministerstvo obrany provozuje už osm dětských skupin

reklama

„Bydlíme s kolegyní v Praze 6, kde školky zřizované městskou částí přes léto nefungují. Pokud nemáte babičky, které s hlídáním pomohou, představují pro vás tyto dva měsíce doslova noční můru. Buď si musíte najmout chůvu, nebo platit příměstské tábory. Obě varianty jsou přitom finančně velice náročné,“ shodují se Olga Bálintová a Ivana Procházková, které na Ministerstvu obrany pracují.

Možnost umístit dítě přes léto do dětské skupiny MO proto obě vítají: „Je to úžasný benefit a svému zaměstnavateli jsem za to opravdu vděčná. Syn docházel týden a byl nadšený,“ chválí je Olga Bálintová.

V současné době funguje napříč republikou osm dětských skupin MO: Tři v Praze a po jedné v Čáslavi, Bechyni, Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi, Hranicích a Táboře. Připravuje se zřízení dětské skupiny v Hradci Králové a zájem projevili také ve Strakonicích. V Táboře a Bechyni mohou zařízení navštěvovat dokonce už děti od jednoho roku.

Ministerstvo obrany pomáhá sladit profesní a rodinný život

„Dětské skupiny zřizujeme jako podporu pro naše vojáky a zaměstnance, abychom jim umožnili lépe sladit profesní a rodinný život. A jako takový benefit nemohou fungovat jen někdy,“ říká ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, která je garantem zřizování a provozování dětských skupin v MO, Pavel Vobůrka.

Další nespornou výhodou podle něj je, že provoz skupiny je možné přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele a rodičů v konkrétním místě: V Praze například otevírají v 6.30 a končí v 17.00, v Hranicích na Moravě či Bechyni dětská skupina funguje už od 6 hodin ráno.

„Dětská skupina v Táboře vznikla u Velitelství Vojenské policie, ale poskytuje služby všem vojákům táborské posádky, kteří si ji nemohou vynachválit. Vojenské útvary pracují v celkovém rozsahu od půl sedmé ráno do půl páté a tomu je přizpůsobená i otevírací doba. Vojáci děti do dětské skupiny ráno přivezou a vědí, že o ně bude celý den dobře postaráno. Je to veliká úleva i pro mě jako velitele: vím, že voják nemusí řešit, co s dětmi a může se plně věnovat své práci,“ pochvaluje si benefit plukovník gšt. Roman Bis, velitel Velitelství Vojenské policie Tábor.

Přes léto je zájem obrovský

Žádosti o místo v dětské skupině v prázdninovém provozu podávají rodiče již v průběhu školního roku. Kvůli obrovskému zájmu nelze podle vedoucí dětských skupin Praha Kláry Bielové vyhovět všem, přesto se resort snaží vyjít rodičům všemožně vstříc: „Například tím, že se dva zájemci podělí o volné místo. Pro vysvětlení: máme jedno volné místo na dobu čtyř týdnů a dva zájemci se dohodnou, které dítě a kdy bude skupinu navštěvovat.“

Profesionální zaměstnanci a nadstandardní péče

Dětské skupiny pracují s dětmi podle předem připraveného ročního plánu výchovy a péče, který je rozvržen na celý kalendářní rok. Letní prázdniny tak program nenaruší. „Navíc nově příchozí děti jsou už na kolektivy zvyklé a s adaptací nemívají problém. V neposlední řadě máme ve všech skupinách profesionální zaměstnance s velkou empatií a praxí. Děti zkrátka připraví na nové kamarády, ti se na ně těší. Nové děti pak přijdou, do vlaku nastoupí a jedou,“ uvádí Bielová.

Na covid jsou dětské skupiny MO připravené

A jak si dětské skupiny poradily s uplynulým covidovým rokem? „Vždy jsme s dětmi trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu a v přírodě. V současnosti se snažíme do venkovního prostředí přenést opravdu maximum aktivit. To znamená nejen pohybových, ale i těch tvořivých,“ říká za všechny vychovatelka Veronika Vernerová z první dětské skupiny Praha.

Všechny skupiny v resortu mají odpovídající vybavení interiéru, ale také venkovních prostor. Mají k dispozici zahrady vybavené herními prvky, hračkami, sportovním vybavením a venkovními sprchami. Děti se tam mohou pořádně vyřádit.

DS umožňují dřívější návrat do služby či zaměstnání a zejména lépe sladit profesní a rodinný život vojáků a zaměstnanců MO. Na druhou stranu velitelům a vedoucím pracovníkům umožňují optimálně využívat personální kapacity.

Gestorem zřízení a provozování dětských skupin je státní tajemník v Ministerstvu obrany – zřizuje DS na základě žádosti velitele posádky.

Garantem je Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit, která je v podřízenosti státního tajemníka a dohlíží na zřizování a provozování dětských skupin, sleduje udržitelnost jejich provozu a odborně a metodicky řídí vedoucí projektů ve vybraných posádkách.

Resort obrany byl mezi prvními ministerstvy, který tuto službu svým zaměstnancům nabídl. První předškolní zařízení bylo v resortu obrany otevřeno již v lednu 2014 v posádce Praha.

