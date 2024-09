Ministerstvo vnitra: Složky integrovaného záchranného systému jsou připravené

Dnes, 13. září 2024, na základě rozhodnutí předsedy vlády Petra Fialy preventivně jednal Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Dle aktuální předpovědi by měly srážky a nárůst hladin řek pokračovat i zítra a v neděli. Vláda a všechny další složky, které situaci řeší, se dle předsedy vlády řídí předpověďmi meteorologů a doporučeními odborníků. Dochází např. k vytváření prostoru ve vodních nádržích, aby bylo možné průtoky regulovat. Vláda, ministerstva vnitra, zemědělství a životního prostředí, integrovaný záchranný systém (IZS) i další složky veškerá opatření od počátku strategicky koordinují.

„Máme před sebou těžký víkend, a ačkoli budeme věřit, že situace nebude tak dramatická, musíme být připraveni i na nejhorší scénáře. Nic jiného by nebylo odpovědné. Děláme všechna potřebná opatření, abychom předešli škodám na majetku a zdraví lidí. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem složkám IZS, dobrovolným hasičům, dobrovolníkům a samozřejmě všem hejtmanům a starostům za dosud dobře fungující spolupráci,“ řekl po jednání ÚKŠ předseda vlády Petr Fiala s tím, že se v jednotlivých krajích svolávají povodňové komise a v případě potřeby bude dále jednat i ÚKŠ.

Posilujeme kapacity

Ministr vnitra Vít Rakušan připomněl, že Česko je na podobné situace připraveno mnohem lépe než v letech 1997 a 2002, a to jak v oblasti meteorologického zpravodajství, tak v terénu z hlediska práce všech složek IZS. Své kapacity posilují hasiči i policie. Jen u hasičů je včetně těch dobrovolných připraveno se zapojit do opatření cca 100 tisíc lidí. Kromě toho, že hasiči zajišťují pytle s pískem a další potřebné vybavení, posílili také počet lidí v operačních centrech.

K dispozici jsou např. letečtí záchranáři, těžká záchranářská technika, experti pro pomoc starostům obcí při zvládání povodně, tým pro záchranu osob z vody nebo tým pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov. Aktivní jsou také dobrovolní hasiči.

Policisté výrazně posílili výkon služby v krajích, řádově v každém o desítky, někde je v pohotovosti i 100 policistů. Posílený je výkon letecké služby, kde je k dispozici pět vrtulníků a posílena je i obsluha dronů. Jsou také připraveny čtyři výjezdové skupiny potápěčů. Připravené jsou veškeré komodity potřebné při povodních, mimo jiné protipovodňové stěny, čerpadla či vysoušeče.

„Náš záměr není vyvolávat paniku, ale upozorňovat na rizika. Intenzivně zajišťujeme, co je třeba, včetně komunikace s kraji, starosty i občany. O vývoji budeme rychle a transparentně informovat i nadále. Věříme, že celou situaci společně zvládneme,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministr vnitra také informoval, že Ústřední povodňová komise vede každý den online jednání s hejtmany a reaguje na jejich podněty a potřeby. V rámci strategické komunikace Ministerstvo vnitra s partnery vytvořilo a rozeslalo starostům přehledné karty, které shrnují všechny základní kroky pro případ přívalových dešťů, povodní a evakuace obyvatel.

Informace dle Víta Rakušana putují také k občanům. Resort je na sociálních sítích a přes média informuje, jak se na situaci připravit, kam se obracet, na co si dát pozor nebo třeba i na to, co patří do evakuačního zavazadla.

Základní doporučení ÚKŠ:

Starostové, zkontrolujte si povodňový plán a evakuační plán pro případ povodní.

Městům a obcím doporučujeme, aby vyhodnotily situaci a míru rizika a případně zvážily zrušení veřejných akcí v pátek a v sobotu. Děkujeme za to, že spousta měst a obcí tuto výzvu vyslyšela.

Lidem, kteří žijí v záplavových oblastech, doporučujeme připravit si evakuační zavazadlo pro případný rychlý přesun na bezpečné místo. Návod včetně dalších doporučení najdete např. ZDE .

. Pravidelně sledujte aktuální vývoj počasí a povodní.

- Sledujte televizní nebo rozhlasové zpravodajství a web ČHMÚ ZDE .

- Sledujte televizní nebo rozhlasové zpravodajství a web ČHMÚ . Vyhněte se cestování do rizikových oblastí.

Z důvodu vyššího rizika pádu stromů vlivem silného větru nedoporučujeme nadměrný pohyb mimo budovy. Dopravu a přepravu omezte na nejnutnější přesuny.

Jste-li v rizikové oblasti, omezte aktivity, které by vás mohly vystavit nebezpečí.

- Nepřibližujte se k rozvodněným vodním tokům.

- Nepřibližujte se k rozvodněným vodním tokům. - Pozor na padající stromy nebo překážky unášené vodou.

- Nenechávejte své věci (auta a podobně) blízko vodních toků. Pokud je nelze přesunout, dle možností je zajistěte.

- Nenechávejte své věci (auta a podobně) blízko vodních toků. Pokud je nelze přesunout, dle možností je zajistěte. Sledujte situaci, i když nebydlíte v blízkosti řek a potoků. Vysoké srážky mohou způsobit třeba i nebezpečné sesuvy půdy.

Nepřekážejte v práci hasičům a záchranářům

Mějte nabitý mobilní telefon pro případ výpadku elektrické energie.

Mějte dostatečnou zásobu pitné vody.

Pokud jste v minulosti byli zasaženi povodněmi (vyplavené sklepy apod.), vyneste cenné věci do vyšších pater obydlí.

Myslete na své blízké, zvláště starší osoby v rizikových oblastech, pomozte jim s přípravou.

