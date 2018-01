Ministerstvo zahraničních věcí varuje před silnou zimní bouří v severovýchodních státech USA

V současnosti postihuje několik států podél východního pobřeží USA silná zimní bouře. Sněžení provázené silným větrem vedly v některých oblastech k výpadkům elektrické energie a narušení dopravy, včetně zpoždění a zrušení letů. V New Yorku a dalších městech na severovýchodním pobřeží jsou zavřené školy a některé úřady.

V současnosti jsou uzavřena letiště napříč severovýchodem USA včetně v New Yorku a Bostonu. Silný vítr s mrazivým počasím by měly přetrvat do soboty 6. 1. 2018.

V souvislosti extrémním zimním počasím Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje občanům pobývajícím v bouří zasažených oblastech sledovat aktuální zpravodajství na webových stránkách ZDE, řídit se pokyny příslušných místních úřadů a sledovat informace leteckých společností. V případě nouze je možné kontaktovat Generální konzulát ČR v New Yorku na čísle +1 917 251 5649.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi Dobrovolná registrace občanů cestujících do zahraničí - DROZD (ZDE).

Psali jsme: Ministerstvo zahraničních věcí: Program zdravotní pomoci MEDEVAC v roce 2017 MZV: Náměstek Smolek zahájil setkání k problematice sjednávání mezinárodních smluv MZV: Česká republika odsuzuje ničivý útok vyděračského programu WannaCry Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na zhoršenou bezpečnostní situaci na Filipínách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva