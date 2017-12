Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na zhoršenou bezpečnostní situaci na Filipínách

Vzhledem ke konfliktu mezi filipínskými vládními jednotkami a kriminální islamistickou teroristickou skupinou Abu Sayyaf, Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje necestovat do jihozápadní části Filipín na ostrovy Basilan, Jolo, Sulu, Tawi Tawi a západní (muslimské) části ostrova Mindanao, do východní (křesťanské) části ostrova Mindanao, do jižní části provincie Cebu (až po municipality Badian a Dalaguete). Za rizikové rovněž Ministerstvo zahraničních věcí ČR považuje i cesty lodí v okolí uvedených oblastí. Na jižní Palawan (po Puerto Princesa) Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje cestovat pouze v naléhavých případech.

Současně, v návaznosti na pokusy Skupiny Abu Sayyaf a obdobných teroristických skupin infiltrovat se do dalších částí země, především turistických center, Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem občanům ČR dbát maximální opatrnosti na celém území Filipín.

Zároveň Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje na celém území Filipín vyhýbat se shromáždění většího počtu osob z důvodu nebezpečí bombových útoků.

Závěrem Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v aplikaci DRODZ (ZDE).

Psali jsme: Ministerstvo zahraničních věcí: Náměstek Tlapa přijal libyjského velvyslance V Teheránu byla podepsána dohoda o ochraně investic mezi ČR a Íránem Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje zcela se vyhnout cestám do Somálska Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na šířící se nepokoje v Etiopii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva