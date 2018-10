Ministerstvo životního prostředí: #dostbyloplastu má ode dneška 6 nových partnerů

Ikea, Starbucks, Costa Coffee, Lidl, Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita. Dalších 6 partnerů, kteří se dobrovolně zapojují do iniciativy Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu, aby svým odpovědným chováním pomohly chránit naše životní prostředí. Iniciativa tak už zapojuje 13 společností, které oslovují stovky tisíc zákazníků i spotřebitelů. Všichni deklarují společně: jednorázového plastu už máme dost!

Evropa se letos rozhoduje o míře restrikce pro jednorázové plasty, které značně zamořují moře i oceány. Česká republika v čele s MŽP návrh Evropské komise jednoznačně podporuje [1]. A protože není v nápravě tohoto problému nač čekat, jde řešení plastového zamoření naproti cestou kampaně #dostbyloplastu a dobrovolných dohod. V červnu podepsal ministr životního prostředí Richard Brabec prvních 7 dohod, dnes se přidalo dalších 6 partnerů a mezi nimi i první instituce: Ikea, Starbucks, Lagardere (Costa Coffee, Paul, Mr. Baker, Hello pekařství), Lidl, Fruitisimo a Česká zemědělská univerzita. Omezení jednorázových plastů má i podporu široké veřejnosti. V anketě MŽP mezi 561 návštěvníkem farmářských trhů na pražské náplavce uvedlo 96,6 % respondentů, že podporují zpoplatnění nebo zákaz prodeje jednorázových obalů.

„Ministerstvo životního prostředí čeká doslova “odpadový” konec roku 2018. Hlavním tématem nadcházejících měsíců bude předložení nových zákonů týkající se moderní odpadové legislativy - zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech. Řešit bude zejména stěžejní problém ČR, kterým je nutnost razantního snížení skládkování a naopak posílení recyklace. Jsem rád, že paralelně s nastavením rámce nových odpadových zákonů odpovídajícím tzv. evropskému oběhovému balíčku se snažíme reálně předcházet vzniku plastového odpadu. Proto patří mé díky našim novým partnerům za jejich připojení k naší iniciativě formou závazků, které přispějí k celkovému snížení produkce jednorázových plastů u nás,” vysvětluje ministr Richard Brabec.

Mínus 200 tisíc PET lahví ročně, plastové nádobí zmizí z řetězců kaváren i z pultů supermarketů

A k čemu se jednotliví partneři dnes zavázali? IKEA ve svých českých prodejnách vyřadí z prodeje artikl jednorázového plastového nádobí, tedy brčka, tácky a kelímky a i z jejich restaurací, bister a kaváren jednorázové plasty zmizí. Zákazníci kaváren Starbucks dostávají již nyní slevu 10 Kč na každý nápoj připravený do jakéhokoliv vlastního hrnku. Starbucks se dále v dohodě zavazuje, že při konzumaci jídla či pití přímo v kavárnách nahradí plastové příbory či kelímky. Plastové příbory s sebou dostane zákazník pouze na vyžádání, ne automaticky.

Společnost Lagardère Travel Retail ve své síti kaváren Costa Coffee vymění plastové kelímky na studené nápoje za skleněné nádobí pro konzumaci na místě, u studených nápojů nahradí plastová brčka papírovými. A v dalším z jejich řetězců - pekařstvích Paul již nebudou jednorázové plasty volně k dispozici, ale obsluha je bude vydávat pouze na požádání. Řetězec Lidl do příštího roku zruší prodej jednorázových plastových výrobků (kelímků, brček, příborů, vatových tyčinek), které vystřídají výrobky z alternativních materiálů. Fruitisimo nabídne lidem možnost odnést si nápoj ve vlastní znovupoužitelné lahvi se slevou. V pobočkách, kde má prostor k sezení, nahradí pro konzumace na místě jednorázové nádobí znovupoužitelným ze skla či porcelánu. ČZU do svých prostor pořídí automaty na filtrovanou vodu, což přinese úsporu cca 200 až 300 tisíc půllitrových PET lahví ročně. A pro univerzitní akce a do vybraných provozoven v areálu ČZU pořídí vratné kelímky.

Pro to, aby se veřejnost mohla komfortněji zapojit ke kampani #dostbyloplastu, respektive sama přispívat k redukci jednorázového plastu, pomáhá ministerstvem vyjednané stanovisko Státního zdravotního ústavu, které potvrzuje, že dostat nápoj do vlastního hrnku nebo si odnést jídlo ve vlastní krabičce, už není z pohledu hygieny problém. Nikdo se proto nemusí obávat, že když požádá např. o kávu do vlastního hrnku, postaví se mu do cesty hygienické předpisy.

Anketa #dostbyloplastu: většina z téměř 600 dotázaných podporuje regulaci jednorázových plastů

MŽP iniciovalo v rámci kampaně #dostbyloplastu zavedení vratných kelímků na oblíbených farmářských trzích na pražské náplavce, které odstartovalo letos 22. září. Při té příležitosti MŽP uspořádalo na náplavce anketu mezi jejími návštěvníky, na téma odpadů. Z odpovědí všech 561 oslovených lidí vyplynulo, že většina dotázaných se chová spotřebitelsky odpovědně. To znamená, že nosí si vlastní lahev, nekupuje oběd do jednorázového obalu, na nákupy chodí s vlastní taškou nebo batohem. Nápoje v jednorázových obalech nekupuje nebo si nosí vlastní hrnek či opakovatelně použitelný kelímek 47 % z nich. Jídlo v jednorázových obalech nekupuje nebo si nosí vlastní krabičku na oběd přes 66 % účastníků ankety. Žádné PET lahve si nekupuje nebo nosí vlastní opakovatelně použitelnou lahev více než 45 % a jednorázové plastové tašky nevyužívá nebo na nákupy chodí s vlastní taškou či batohem 67 % lidí, kteří vyplnili dotazník. Bez ohledu na věk či pohlaví téměř všichni respondenti (96,6 %) podporují zpoplatnění nebo zákaz prodeje jednorázových obalů.

Kam dál?

„MŽP podporuje další redukci jednorázových obalů na farmářských trzích na pražské náplavce, proto s pražským magistrátem jednáme o dalším nahrazení jednorázových obalů na náplavce, především plastových tašek a sáčků. Chceme ale také připojit další úřady a obce k iniciativě #dostbyloplastu a na to se nyní chceme více zaměřit. První kdo se k nám z obcí připojil, bylo město Litoměřice, které i díky naší kampani od letošního roku zavedlo zálohované kelímky na svých městských akcích, a na městském úřadu postupně přechází na provoz bez jednorázových obalů,“ upozorňuje ministr Brabec.

Po roce od podpisu 13 dobrovolných dohod budou také všechny zapojené firmy dokládat MŽP konkrétní čísla o redukci jednorázových obalů v jejich provozech. „A na národní úrovni se soustředíme na ekoznačení prokazatelně rozložitelných materiálů. To co se dnes deklaruje za biologicky rozložitelné je ve skutečnosti velký problém,“ dodává náměstek Smrž.

Citace zástupců jednotlivých společností k využití:

„Odpovědný přístup k životnímu prostředí je ČZU vlastní už ze samé podstaty našeho zaměření. Připojení ke kampani #dostbyloplastu je tak automatickým vyústěním našich dlouhodobých snah, které nyní prokážeme například zřízením filtračního zařízení na vodu či omezením jednorázových plastů na univerzitních akcích,“ popisuje rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička.

“IKEA je společnost, která působí v 29 zemích, a proto cítíme velkou zodpovědnost a zároveň příležitost pozitivně ovlivnit naše okolí i to, jak se zachází se zdroji. Chceme jít dobrým příkladem a zavést principy oběhové ekonomiky do naší každodenní činnosti. Proto jsme si dali závazek, že do roku 2020 ukončíme prodej veškerých plastových produktů na jedno použití, jakou jsou slámky či plastové talíře. Toto opatření se týká také našich restaurací a kaváren,” říká Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj IKEA Česká republika.

“Iniciativu Ministerstva životního prostředí vítáme, neboť se slučuje s naší strategií, kterou jsme si pro redukci plastů vytyčili. Proto jsme se zavázali, že pro výrobky našich privátních značek budeme nejpozději do roku 2025 používat pouze recyklovatelné plasty a množství plastů celkově snížíme o 20 %. V prvním kroku zrušíme prodej všech jednorázových plastových výrobků, a to nejpozději v roce 2019. Zároveň ještě letos nabídneme zákazníkům možnost využít v automatech na kávu umístěných ve všech našich prodejnách vlastní kelímky,” podává výčet nových aktivit generální ředitel Lidl Česká republika Pavel Stratil.

“Ve Starbucks neustále hledáme nové způsoby, jak snížit objem odpadu z naší činnosti a přitom si zachovat vysoký standard, na jaký jsou naši zákazníci zvyklí. Náš komplexní přístup ke snižování dopadu na životní prostředí znamená, že se podíváme na všechny aspekty našeho podnikání, jakým způsobem se protínají a jak můžeme integrovat nová řešení, abychom vytvořili smysluplnou a trvalou změnu. Například již dlouhodobě motivujeme zákazníky, kteří nemají čas posedět v kavárně a chtějí si kávu odnést s sebou a současně udělat něco dobrého pro životní prostředí, využít akce “přines si svůj vlastní tumbler”. Zároveň na každý nápoj připravený do vlastního termošálku dostanou slevu 10 Kč,” vysvětluje regionální ředitel Starbucks Lukáš Porazil.

“Fruitisimo již delší dobu podporuje trvalou udržitelnost a snaží se minimalizovat dopady svého podnikání na životní prostředí. Kampaň #dostbyloplastu proto velmi vítáme a s radostí se připojujeme. Věřím, že díky kampani dojde ke snížení používání jednorázových obalů a díky osvětě mezi lidmi se k této iniciativě připojí i většina našich zákazníků,” zdůrazňuje jednatel firmy Fruitisimo Fresh Jan Hummel.

“Costa Coffee jako mezinárodní společnost se zabývá již několik let otázkou životního prostředí globálně, ať už jde o zlepšování životních podmínek pěstitelů kávy prostřednictvím nadace Costa Foundation a nebo účastí v projektu Rainforest Alliance. A my jako zástupci Costa Coffee v České republice jsme se nyní rádi připojili k iniciativě #dostbyloplastu, neboť v tom vidíme zásadní problém pro celý svět a je to pro nás další logický krok a vyjádření zájmu o jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je životní prostředí. Jistě ale není naším posledním, věříme, že tento lokální projekt je pouze začátkem pro další aktivity, na kterých se budeme moci partnersky podílet, ” dodává generální ředitel Lagardère Travel Retail Richard Kalhous.

Psali jsme: Ministerstvo životního prostředí: Nová odpadová data za rok 2017 MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč MŽP: Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete až v roce 2019 Ministr Brabec: Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva