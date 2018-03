Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách

Poslední dohodovací řízení o rámcových smlouvách proběhlo naposledy v roce 2006. Stejně tak vyhláška o rámcových smlouvách vznikla v roce 2006 a od té doby nedoznala žádných změn. „V současné vyhlášce nejsou promítnuty změny v legislativě za posledních 12 let, a to ani změny související s novým občanským zákoníkem. Vzniká tak paradoxní situace, kdy vyhláška o rámcových smlouvách není v souladu s obecnou právní úpravou a dokonce ani se samotnými smlouvami, které by se podle ní měly řídit. Byl bych velmi rád, pokud by se právě tento nedostatek podařilo v rámci dohodovacího řízení odstranit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách, které v prosinci 2017 vyvolal jeho předchůdce Miloslav Ludvík.

Dohodovací řízení bylo zahájeno s cílem upravit rámcové smlouvy pouze po technické a terminologické stránce tak, aby odpovídaly současnému stavu právních předpisů. „Na rozdíl od mého předchůdce nepovažuji za vhodné, aby se prostřednictvím vyhlášky o rámcových smlouvách jakkoliv podrobněji upravovaly způsoby vykazování nebo dokonce úhrady zdravotní péče. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně jiným způsobem a jinými nástroji,“ uvedl ministr.

Přestože vedení dohodovacího řízení o rámcových smlouvách je plně v dispozici zdravotních pojišťoven a zástupců příslušných skupin poskytovatelů zdravotních služeb, bude Ministerstvo zdravotnictví při jednáních spolupracovat tak, aby předešlo případným pochybnostem a nedostatkům ve výsledných dohodách zúčastněných stran. Ke změně vyhlášky je nezbytná oboustranná dohoda účastníků dohodovacího řízení, tedy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. „Věřím, že jednání bude probíhat konstruktivně a konsenzuálně tak, aby ve všech zastoupených segmentech byly provedeny potřebné legislativně-technické změny,“ uzavřel ministr.

Psali jsme: Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020 Ministr Vojtěch: Naprostá většina občanů považuje eRecept za dobrou věc Ministerstvo zdravotnictví: Senátoři schválili novelu zákona o léčivech, která odkládá sankce za listinný recept Ministerstvo zdravotnictví: Epidemie chřipky pokračuje na celém území ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva