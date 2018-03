Ministr Vojtěch: Naprostá většina občanů považuje eRecept za dobrou věc

Většina lékařů se již do systému přihlásila. Státní ústav pro kontrolu léčiv vyřídil celkem 43 tisíc žádostí lékařů (včetně stomatologů) a eviduje přes 30 tisíc aktivně elektronicky předepisujících lékařů. Z celkového počtu receptů v ČR je tak 80 % předepisováno v elektronické podobě. Výrazně klesl počet žádostí, které čekají na ověření u České lékařské komory. Zatímco na konci ledna to bylo téměř tři tisíce, v tuto chvíli na ověření čeká už jen 354 žádostí. Tyto údaje svědčí o tom, že se systém pomalu ale jistě zabíhá do běžné praxe.

eRecept má většinovou podporu společnosti. Vyplývá to z průzkumu, který v únoru pro Ministerstvo zdravotnictví provedl Ústav empirických výzkumů STEM. „Zaměřili jsme se na to, co si o eReceptu myslí pacienti, protože doposud zaznívaly pouze hlasy lékařů. Průzkum ukázal, že většina společnosti vnímá eRecept jako pozitivní opatření. Dokonce přes 90 % občanů považuje eRecept za dobrou věc pro pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Výsledky také vyvrátily obavy, že by lékaři kvůli eReceptu zavírali ordinace. Osobní zkušenost s tím má pouze necelá desetina respondentů. Třípětinová většina lidí (63 %) se zkušeností s eReceptem také nezažila situaci, že by vystavení eReceptu prodlužovalo dobu strávenou v ordinaci.

Ministerstvo ve spolupráci se SÚKL pořádá k eReceptu roadshow odborných seminářů po regionech s cílem lékařům a lékárníkům maximálně pomoci se zaváděním elektronické preskripce do praxe. První seminář se konal v Hluboké nad Vltavou u Českých Budějovic a přilákal přes padesátku návštěvníků. Další se chystá 19. března v Ústí nad Labem a 4. dubna ve Zlíně. Pozvánky na všechny akce naleznete zde.

