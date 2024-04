Biden trhá rekordy. Tak neoblíbený prezident tu už dlouho nebyl

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16902 lidí

Nejlepší průměrné hodnocení práce měl právě Eisenhower s 73,2 %. Na druhém místě se pak umístil Ronald Reagan s 54,5 %, jehož prezidentství je často vnímáno jako počátek nové éry konzervatizmu ve Spojených státech.

Krom Bidena byl méně než 45 procenty hodnocen pouze George H. W. Bush (41,8 %) v roce 1992.

Bidenovi předchůdci – prezident Donald Trump i Barack Obama dosáhli ve stejném období v průměru 46,8 % a 45,9 %.

Poslední čtvrtletní průměr pro Bidena je vůbec nejnižší z jeho dosavadního prezidentského období, i když se významně neliší od 39,0 % z předchozího čtvrtletí.

Během 13. čtvrtletí pokračovala válka mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, stejně jako zvýšený počet nelegálních přechodů na jižní hranici USA i válka na Ukrajině. V únoru neprošel návrh zákona o imigrační reformě obou stran projednávaný v Senátu. A přestože makroekonomické ukazatele, zejména růst pracovních míst, zůstávají pozitivní, objevily se náznaky, že inflace se může znovu zvýšit, uvádí k průzkumu společnost Gallup.

„Do dne voleb zbývá asi šest měsíců a Biden je ve slabší pozici než kterýkoli předchozí úřadující prezident, a proto čelí vyššímu úkolu, než tomu bylo před nimi, pokud jde o znovuzvolení,“ píše společnost Gallup.

