Moravskoslezský kraj: Krajští úředníci pomohou starším lidem s objednáním se k vakcinaci

Občané nad 80 let se budou moci obrátit na krajský úřad kvůli objednání na očkování. Moravskoslezský kraj zřídil bezplatnou linku, na které budou k dispozici úředníci, kteří seniorům pomohou s registrací do systému nebo je přímo po telefonu objednají. Linka 800 720 210 bude od pátku 15. ledna aktivní denně od 8 do 18 hodin, včetně sobot a nedělí. Očkovat by se mělo už od 16. ledna.

„Očkování je pro nás nadějí, že se konečně naše životy vrátí do normálu. Všichni už jsme aktuální situací vyčerpaní, všichni si přejeme, aby už pandemie odezněla a my se mohli vrátit ke svým koníčkům, do společenského života, ale také do práce nebo ke studiu. Proto věřím, že se lidé rozhodnou nechat naočkovat, abychom co nejdříve nad koronavirem zvítězili. Proto všechny prosím, aby očkování podstoupili,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že vakcinace v regionu už začala spolu s novým rokem. V prvním lednovém týdnu od 4. 1. byla naočkována zdravotnickým pracovníkům první várka 3510 vakcín. V následujícím týdnu do kraje dorazilo dalších 5850 dávek určených opět pro zdravotníky, ale také do sociálních zařízení pro jejich zaměstnance a klienty. Tato várka bude postupně naočkována do konce tohoto týdne.

„Moravskoslezský kraj také obdržel 8400 vakcín Moderny. Dnes se rozváží skoro pět tisíc z nich do sociálních zařízení napříč krajem. Přes tři tisíce dávek bude distribuováno moravskoslezskými hasiči, kterým jsme dodali mrazící boxy potřebné pro správné uchování zdravotnického materiálu. Toto množství jsou jednotlivá sociální zařízení schopna aplikovat sama. Necelé dvě tisícovky vakcín rozvezou po kraji mobilní očkovací týmy, a to do těch zařízení, které nemají k dispozici lékaře,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že spolu s vakcínami bude rozvážen i potřebný materiál, tedy jehly a stříkačky, které si kraj zapůjčil od Fakultní nemocnice Ostrava. Materiál kraj následně nemocnici vrátí po dodávce ze státních hmotných rezerv.

Zbývajících zhruba 3500 vakcín Moderna pak bude do zbylých sociálních zařízení distribuováno a následně aplikováno po neděli. „Tím bychom měli mít naočkovány všechny zájemce ze sociálních zařízení. Mapovali jsme si předem zájem a ukázalo se, že dodávka vakcíny Moderna všechny tyto požadavky pokryje. Pak už se tedy plynule přejde k očkování veřejnosti, které se týká občanů nad 80 let a zdravotníků, tedy například praktických či ambulantních lékařů nebo zdravotních sester. Všichni tito lidé se budou moci do centrálního rezervačního systému hlásit už od zítřka, tedy 15. ledna,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že další občané se budou moci objednávat od 1. února.

Očkování nejstarší části populace se týká lidí, kteří žijí ve své domácnosti nebo se svými blízkými. „Prosím rodinné příslušníky seniorů, aby jim s rezervací pomohli. Je nutné předpokládat, že nejstarší občané nejsou v práci s počítačem sběhlí, pomoc okolí je tedy s největší pravděpodobností nevyhnutelná. Proto jsme zřídili telefonní help linku, na které budou seniorům k dispozici krajští úředníci. Budou lidem s objednáním pomáhat na dálku, kdy je objednávkovým systémem provedou, nebo jim rezervaci přímo vytvoří po telefonu,“ prozradil hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil, že kromě krajské bezplatné linky 800 720 210, bude k dispozici linka 1221, kterou provozuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„Doufám, že se podaří naočkovat co nejvíce seniorů, je to nejohroženější skupina obyvatel a ochranu velmi potřebuje. Moravskoslezský kraj osloví všechny praktické lékaře na území regionu, aby byli ochotní svým nejstarším pacientům poradit, pomoci jim s rezervací, nebo jim předat kontakt na naši krajskou help linku. O naší lince budeme seniory informovat také prostřednictvím našich Senior Pointů, které mají své databáze kontaktů a mohou seniory o očkování i help lince aktivně informovat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

V Moravskoslezském kraji by se měly od dubna denně naočkovat 4 tisíce lidí. S ohledem na dodávky vakcín do regionu to bude do té doby zhruba polovina. Kraj by měl podle Ministerstva zdravotnictví ČR v lednu dostat 34 tisíc dávek, v únoru 37 tisíc, v březnu by do kraje mělo podle plánu dorazit 55 tisíc vakcín a od dubna pak měsíčně kolem 120 tisíc očkovacích dávek. „Původně jsme plánovali otevřít velkokapacitní očkovací centrum na ostravské Černé louce souběžně se začátkem očkování veřejnosti. Dodávky vakcín jsou ale zatím nižší a k jejich aplikaci nám kapacitně vystačí nemocnice na území regionu a kliniky, které se do očkování veřejnosti zapojí. Jednou z nich bude například Moje ambulance, která bude v kraji očkovat na celkem 6 místech. Očkovací centrum na Černé louce zprovozníme, jakmile se dodávka vakcín do našeho regionu začne navyšovat, předpokládáme, že to bude v druhé polovině února,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Pro získání imunity je nutné ještě druhé očkování, které byli měli lidé absolvovat po třech týdnech od první dávky. „Na druhou vakcínu už se lidé nebudou muset objednávat. Druhý termín očkování vygeneruje přímo ISIN, tedy Informační systém infekčních nemocí. Takže když přijde občan k prvnímu očkování, ihned se dozví, kdy má přijít podruhé. Jsem přesvědčený, že tento způsob celý proces usnadní, lidé se o svém druhém termínu navíc dozví s dostatečným časovým předstihem,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a znovu všechny vyzval k účasti na očkování: „Podle průzkumů se chce nechat očkovat zhruba polovina obyvatel v republice. A to je málo. Moc prosím, pomozte nám nad koronavirem zvítězit, jiná cesta než získání kolektivní imunity neexistuje. Já sám k očkování půjdu, protože se těším, až zase začneme žít normálně,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.

