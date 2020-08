Moravskoslezský kraj: Umělecké Ceny Jantar symbolicky zahájí kulturní sezonu

reklama

Ceny Jantar se udělují v šestnácti kategoriích v osmi uměleckých oborech a od minulého roku jsou udělovány také dvě ceny za celoživotní dílo umělcům. O nominacích na ceny rozhodují poroty složené výhradně z odborníků v jednotlivých uměleckých oborech, kteří aktivně sledují veškerou relevantní produkci související právě s Moravskoslezským krajem.

Ceny za rok 2019 měly být uděleny již na začátku března, kvůli vyhlášení nouzového stavu ale museli organizátoři nečekaně zastavit kolotoč příprav a akci odsunout, a to dokonce dvakrát.

„Věřím, že tentokrát to už vyjde a budeme moci letošní ročník už za pár dní důstojně uzavřít a vzdát hold moravskoslezské umělecké obci. Sice to bude až půl roku od zveřejnění nominací a s omezeným počtem diváků, kteří budou rozděleni do dvou sektorů, ale zato můžeme slíbit celý původně avizovaný program, což vzhledem k potu účinkujících považuji za malý zázrak,“ říká organizátor kulturních cen Aleš Honus.

Během udílení Cen Jantar letos vystoupí například klavírní virtuos Ivo Kahánek, sopranistka Veronika Rovná Holbová, kapely Mirai, The Truth Is Out There a Bratři Orffové, zpěvačka Vladivojna La Chia, muzikáloví zpěváci Lukáš Adam a Martina Šnytová, baletní soubor Národního divadla moravskoslezského a další. Většina účinkujících vystoupí za doprovodu dvacetičlenného orchestru a někteří také s dětským Přípravným sborem Permoník.

Akci už třetím rokem finančně podpořil Moravskoslezský kraj, letos částkou ve výši 800 tisíc korun. „Moravskoslezský kraj je partnerem této události už od prvního ročníku. Věřím, že se organizátorům podaří udržet nastavenou laťku. Ohlasy z moravskoslezské kulturní obce byly po prvních dvou ročnících velmi pozitivní. Nejde jen o samotné udílení cen, ale i o to, že jde o jedinou událost v roce, kdy se potkají zástupci naprosto odlišných uměleckých světů. Jde o velkou oslavu tvořivého ducha, o čemž svědčí nejen jména všech nominovaných, ale i exkluzivní hudební program připravený pouze pro tento den,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo. Ocenil vytrvalost organizátorů, kteří akci museli již dvakrát kvůli panující pandemii odložit. Nejvíce se těší především na jména dvou nových nositelů ceny za celoživotní přínos kultuře, kteří nejen získají jantarovou sošku, ale budou moci na podzim odhalit dvě další hvězdy na vznikajícím Jantarovém schodišti slávy situovaném na Bolt Tower, bývalé Vysoké peci č. 1, která je dominantou Dolních Vítkovic.

„Loni jsem měl čest tuto cenu za celoživotní přínos předat panu profesoru Jindřichu Štreitovi a legendární zpěvačce Marii Rottrové, kterým zaplněný Gong tleskal vestoje. Těším se na jména letošních oceněných a věřím, že odborné kolegium složené z renomovaných osobností kultury rozhodlo podle svého nejlepšího vědomí. Asi to nebylo úplně jednoduché, protože koncentrace významných umělců je v našem kraji velmi silná. Věřím tedy, že i v dalších letech rozhodně bude koho oceňovat,“ dodal náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Seznam nominovaných umělců je jasným důkazem toho, že Moravskoslezský kraj je velkou líhní talentů. Všichni nominovaní bez problémů obstojí nejen v celostátní konkurenci, někteří z nich úspěšně reprezentují náš region a celou Českou republiku i v zahraničí.

Kromě Moravskoslezského kraje akci letos finančně podpořila také tři statutární města, Ostrava, Frýdek-Místek a Opava. Akci bude živě přenášet také Český rozhlas Ostrava.

Nominace na Cenu Jantar za rok 2019

I. LITERATURA

Petr Hruška, Ivan Motýl a Petr Szyroki, Jíří Stigen Váňa

II. VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Aleš Hudeček, Marius Konvoj, Jan Šnéberger

III. ARTIFICIÁLNÍ HUDBA

INTERPRET ROKU: Jan Bartoš, Ivo Kahánek, Hana Kotková

HUDEBNÍ TĚLESO ROKU: Benda Quartet, Camerata Janáček, Ostravská banda

IV. POPULÁRNÍ HUDBA:

INTERPRET ROKU Marian Friedl, Tomáš Kočko, Petr Uvira

INTERPRETKA ROKU: Beata Hlavenková, Kaczi, Palma

KAPELA ROKU: Mirai, Porcelaine People, The Truth Is Out There

PÍSEŇ ROKU: Bouře (Kofe-in), I přes to všechno (Mirai), All Little Revolutions (The Truth Is Out There)

V. DIVADLO

ČINOHRA/MUŽI: Jakub Burýšek, Jan Fišar, Norbert Lichý

ČINOHRA/ŽENY: Lada Bělašková, Anna Cónová, Petra Kocmanová

OPERA/MUŽI: Jorge Garza, Luciano Mastro, Jiří Přibyl

OPERA/ŽENY: Kateřina Kněžíková, Jana Sibera, Doubravka Součková

MUZIKÁL A OPERETA/MUŽI: Lukáš Adam, Richard Pekárek, Tomáš Savka

MUZIKÁL A OPERETA/ŽENY: Zuzana Benešová, Veronika Forejtová, Martina Šnytová

BALET/MUŽI: Matthias Kastl, Koki Nishioka, Sergio Méndez Romero

BALET/|ŽENY: Rita Pires, Shino Sakurado, Barbora Šulcová

VI. CENA ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS

Tuto cenu získají a osobně převeznou dvě osobnosti. Jejich jména budou odhalena teprve na galavečeru.

