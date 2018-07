NDM a Bezruči připravují 8. ročník Letní divadelní školy pro pedagogy

Letos už poosmé nabídne Letní divadelní škola (LDŠ) příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů společně s umělci, divadelními režiséry, dramaturgy, tanečníky, lektory a dalšími lidmi z oblasti divadla. I v tomto roce je LDŠ otevřena pro přibližně třicet pedagogů, studentů pedagogických oborů i všech milovníků divadla, kteří chtějí nahlédnout za oponu dvou ostravských divadel, nejen z Moravskoslezského kraje.

Poprvé se do Letní divadelní školy pro pedagogy zapojí Divadlo Petra Bezruče. „Věříme, že tato spolupráce odstartuje také program nového vzdělávacího centra Ateliér, které si klade za cíl vytvářet projekty ve spolupráci s ostatními ostravskými divadly a vytvořit stabilní platformu divadelního vzdělávání v Ostravě,“ říká divadelní lektorka Tereza Strmisková.

Díky stálému a mimořádnému zájmu bude LDŠ opět dvoudenní. „Na programu je připraven například workshop ‚storytellingu‘ s Milanem Cimerákem, workshop recitace s Vítkem Rolečkem, pubquiz v Divadelním klubu Divadla Petra Bezruče, setkání se šéfy souborů, návštěvy otevřených zkoušek a tréninků, historicko-divadelní procházka centrem Ostravy a řada dalšího,“ dodává divadelní lektorka Radana Otipková.

Dvoudenní seminář proběhne v Národním divadle moravskoslezském i v Divadle Petra Bezruče ve dnech 30. a 31. srpna 2018.

LDŠ je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt je realizován s podporou statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Co připravuje Ateliér v nové sezóně?

V září 2018 bude na ulici Čs. legií nově otevřeno multifunkční umělecko-vzdělávací centrum Ateliér. Po letité snaze a aktivitě v oblasti práce s mladým divákem – ve které je Národní divadlo moravskoslezské po vzoru zahraničních divadel vlajkovou lodí v celé České republice – se podařilo vymezit vzdělávání v divadle svébytný prostor.

V Ateliéru budou probíhat již zavedené programy a aktivity: workshopy a besedy s umělci pro školy, pravidelné zkoušky, workshopy a jiné vzdělávací programy pro Činoherní studio NDM, komponované doprovodné programy pro veřejnost k sobotním představením NDM pod názvem Než se zvedne opona.

Nabídka je rozšířena o dopolední programy pro matky s dětmi (Mamasessions: tvořivá dopoledne pro maminky s dětmi od 2 do 4 let) a pro seniory (Snídaně s hvězdou: přátelské posezení s tvůrčím týmem či protagonisty aktuálně připravované inscenace). Bude otevřena též druhá skupina Činoherního studia NDM: ‚dramaťáku‘ pro mládež ve věku 12–15 let pod vedením divadelních lektorů a umělců NDM.

V prostoru budou také letos probíhat akce (workshopy, besedy, happeningy, výstavy) ke 100. výročí české státnosti a demokracie, v plánu jsou rovněž pravidelné studentské výstavy.

