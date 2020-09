Na jihu Čech přibylo 101 nových případů COVID-19 a třicet uzdravených. Aktuálně pozitivních je 766

reklama

Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k páteční 18. hodině v regionu zvýšil na 1 528. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 752 a aktuálně pozitivních 766 osob.

Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 709 suspektních vzorků a 30 vzorků od samoplátců. Z celkových 739 vzorků bylo 101 pozitivních. K nemocným přibylo padesát žen a jednapadesát mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Táborsku (36), Českobudějovicku (33) a Písecku (12). Nejvíce vyléčených na Táborsku (16) a Písecku (14). „V devětadvaceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a v deseti na pracovišti. Osmadvacet kontaktů bylo školních. Osm osob se infikovalo ve sportovních oddílech, tři v Praze, dvě na svatbě, jedna na pivních slavnostech v Písku, dvě při léčebném pobytu ve Františkových Lázních a jedna v Mariánských lázních. Dva případy pocházejí z Ukrajiny, tři z Chorvatska, jeden z Rakouska a jeden ze Slovenska. V deseti případech původ nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Zhruba třetina nových nákaz pochází ze škol. Další třetinu představují kontaktů v rodině. „K dnešnímu dni bylo koronavirem zasaženo celkem čtyřicet osm škol v kraji, sedm z nich bylo, či stále je, uzavřeno úplně. V dalších jednačtyřiceti jsou pak zavřeny jen některé třídy," doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 766 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 291 na Českobudějovicku, 149 na Táborsku, 91 na Písecku, 71 na Strakonicku, 68 na Českokrumlovsku, 60 na Prachaticku a 36 na Jindřichohradecku. Deset nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále s 237,24 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 36 607 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 598 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 30 na celkových 7 236,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově a nyní nově i v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno je ve všední dny od 6.30 do 14 hodin. Celkem je nyní v regionu 12 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 734 žen a 794 mužů. Z celkových 1 528 dosud potvrzených případů je 439 z Českobudějovicka, 345 z Táborska, 177 ze Strakonicka, 176 z Písecka, 167 z Prachaticka, 122 z Českokrumlovska a 102 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 132 dětí ve věku do 14 let. 343 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 251 v kategorii od 25 až 34 let, 242 v kategorii od 35 do 44 let, 246 v kategorii od 45 do 54 let a 155 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 159 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Psali jsme: KHS Jihočeského kraje: Na jihu Čech přibylo 46 nových případů COVID-19, třináct uzdravených a jedno úmrtí. Aktuálně pozitivních je v kraji 602 osob Na jihu Čech přibylo 36 nových případů COVID-19. Aktuálně pozitivních je 570 KHS Jihočeského kraje: Na jihu Čech přibylo 72 nových případů COVID-19, jednatřicet uzdravených, ale i dvě úmrtí. Aktuálně pozitivních je v kraji 453 osob Na jihu Čech přibylo 34 nových případů COVID-19 a 51 uzdravených. Aktuálně pozitivních je 392

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.