Nadace ČEZ: 80 lip srdčitých má připomínat 80 let od skončení 2. světové války

„Obnovili jsem tak starou alej, která byla v minulosti převážně tvořená jabloněmi a třešněmi. Počítáme s tím, že do budoucna lípy poskytnou stín cyklistům a také pěším turistům, neboť stromy jsou vysazeny v bezprostředním okolí cyklostezky č. 211 vedoucí skrze střed Starých Křečan, a to směrem k zaniklé osadě Skřivánčí Pole. Cyklotrasa je přitom dost hojně využívaná turisty putujícími z a do Národního parku České Švýcarsko. Bývalou osadou křižuje několik cest, takže cyklostezka funguje i jako důležitá spojnice mezi Augustovou věží na vrchu Dymník, rozhlednou Vlčí hora, která je nejstarší ve Šluknovském výběžku, a tím i městy Rumburk a Krásná Lípa,“ říká starosta František Moravec. Jak připomněl, osada Skřivánčí Pole byla plně vysídlena při odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946, a jako taková definitivně zanikla zbouráním posledních domů ve 2 . polovině 50 let minulého století.

Z osady se dochovaly jen ruiny u křižovatky a restaurovaný železný kříž s letopočtem 1798. Ten ovšem na rozcestí stál už před založením osady, o jejímž vzniku není nic známo. Každopádně v katastrální mapě z roku 1843 ještě není zanesena. Nově vysazená alej má tak kromě připomínky 80 let od konce 2. světové války, připomenout i bývalou existenci této zaniklé osady. Zároveň podle starosty má nahradit i všeobecný úbytek stromů v krajině, ať již je zapříčiněný povětrnostními podmínkami či v případě lesů kůrovcovou kalamitou. „Napomůže tak k obnově biodiverzity, zabezpečení dostatku vody v krajině. Poskytne i útočiště ptactvu a dalším volně žijícím živočichům. V neposlední řadě poslouží jako větrolam a sníží prašnost v krajině,“ dodává starosta.

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku. Od jeho vzniku bylo do konce roku 2024 v rámci celé republiky již podpořeno 959 „zelených projektů“ za bezmála 99,6 milionu korun, což obnáší zhruba 140 000 nových dřevin, a to jak nejrůznějších stromů, tak i keřů. Na severu Čech, konkrétně v Ústeckém kraji to bylo 140 projektů za 17,543 milionu korun. Jen v loňském roce tak bylo, opět napříč celou republikou, podpořeno 156 projektů výsadby nové zeleně, z toho 8 v Ústeckém kraji.