Bílý kůň? Vládní kauza s bitcoiny a vážné podezření

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) podal demisi poté, co jeho rezort přijal od odsouzeného podnikatele Tomáše Jiřikovského 468 bitcoinů — v době převodu v hodnotě přibližně 1 miliardy korun. Jiřikovský, který byl odsouzen za obchodování s drogami, zbraněmi a další trestnou činnost, dary předem plánoval a peněženka byla otevřena s notářem. Blažkovou nástupkyní se stala jeho spolustranice Eva Decroix, ta slíbila nezávislé prošetření bitcoinové kauzy. Opozice v reakci na kauzu svolala mimořádné hlasování o nedůvěře vládě, které kabinet ustál.

Politický marketér Oto Klempíř úvodem popsal aféru jedním slovem - chaos. Jeho pohled dále rozvinul ekonom Vladimír Pikora, který rovněž označil kauzu za zmatečnou a dá se podle něj očekávat další vývoj: „Myslím si, že to hlavní zatím ještě vůbec nevíme, že se to budeme postupně dozvídat. Někdo bude potřebovat na někoho něco vypustit, aby z toho měl nějaký profit. Prostě je to podle mě velký zmatek,“ řekl v rozhovoru pro Nejlepší podcast.

V kauze se podle jeho slov zneužívá skutečnost, že celá věc je pro veřejnost poměrně těžko uchopitelná i kvůli samotné technologii kryptoměn: „Je to využití jednak té technologie, která je pro spoustu lidí těžko pochopitelná. Většina lidí do bitcoinu neinvestuje. To je pro hrstku technologicky zdatnějších.“ Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8301 lidí

Zvlášť kriticky komentoval přístup státních institucí k zacházení s prostředky pocházejícími z trestné činnosti: „A pikantní je na tom i přístup státu. Já si vlastně neumím představit, že bych byl ministr spravedlnosti a najednou mi někdo řekl, že mi dá peníze z nějaké trestné činnosti a já bych je měl dát do rozpočtu. Neumím si představit, jak by se to technicky zvládalo.“

„Někteří lidé Blažka obhajují, že to mělo jít do rozpočtu ministerstva, a ne do státního rozpočtu, že je to zásadní rozdíl, ale prostě jsou to stále veřejné peníze, které tato vláda kontroluje. A tvářit se jako že to je nějaký lepší, když to bude mít ministerstvo a ne přímo státní rozpočet, to rozhodně tak není,“ reagoval. A dodal: „Je to šílené, je to ohromná kauza.“

Ekonom Vladimír Pikora v rozhovoru upozornil, že kauza má i mezinárodní rozměr a ukazuje, jak výraznou roli hraje Česko v oblasti kryptoměn: „Myslím si, že je zajímavá kauza i v tom globálním kontextu, protože co jsem se na to díval, tak všichni na to koukají s vyděšením, jak je toto možné. Ukazuje se, že Česká republika je v rámci těch technologií lídrem. Co se týče krypta, tak Česká republika patří k těm top zemím,“ poznamenal.

Vláda udělala deal se zlodějem

Pavel Šik bez servítek popsal, jak celá situace působí z pohledu veřejnosti: „Pojďme si pojmenovat, jak to zvenku vypadá. Zvenku to vypadá tak, že přišel nějaký zločinec, vykradl banku. Nikdy se nenašly ty peníze, co ukradl. Ten zločinec je odsouzený za to, že banku vykradl. Odsedí si polovinu trestu, vyjde ven. Chce zpátky své klíče. Vláda mu je dá. A on jí za to slíbí, že z toho lupu jí dá 30 % jako držkovné. Takhle to vypadá zvenku. Je úplně jedno, jestli to je bitcoin, nebo zlato, nebo prachy. Prostě vláda udělala deal se zlodějem, který jí dal 30 % za to, když mu ona dá ty klíče. A to je ta první rovina, jak to zvenku vypadá. Nikde jinde na světě by se něco takového stát nemohlo, si myslím,“ uvedl.

Začínají čistit strany, aby to nevypadalo jako systém

Oto Klempíř dodal, že kauza kolem bitcoinů může být jen vrcholem širšího systému domluvených obchodů a politického krytí: „Oni začínají čistit ty politické strany, aby náhodou nepadl stín podezření, že tento model se aplikuje i jinde. Třeba v IT zakázkách. Že jsou všichni domluvení ve stavebnictví, na ministerstvu dopravy a nevím kde všude. Že jsou domluvení, určitá skupina o tom ví, a že se tam vlastně jedou tyto kšeftíky. Samozřejmě strejdové z Brna skočili do darknetu, kde se pohybovat nikdo z nich neumí. Myslí si, že to bude easy, ale darknet je nejprofízlovanější síť na světě, protože všichni tam hledají, čekají na chybu,“ uvedl.

Jedním dechem Oto Klempíř dodal: „Zajímá mě to, že ta kauza vytvořila vlastně uzavřený myšlenkový systém, kam se už se svými pochybami všichni vešli. Víme, co se stalo, ale i to, co nevíme, už jsme vlastně vymysleli, a o tom, o čem nemáme ani páru, o tom už víme, že o tom nemáme páru. Někdo to někde ví a někdo to neví. Takže máš kauzu, vymyslíš všechny varianty, které by se mohly stát. Tomu se říká zločinné chování, takhle přemýšlí zločinci.

A to zločinné chování je charakteristické v tom, že nejenom, že utvoříš kompletní myšlenkový systém, ale že to má i oběti, kde jedna nevystačí. Tady to máš to samý. Blažek nestačí. Stanjura nestačí. Naráz je tam právník, notář, Jiřikovský – původně to měl být jenom Jiřikovský a hrdina Blažek. A teď vidíš, že se na to přišlo a to zločinné chování absorbuje další a další figury. To je věc, kterou já chci zkoumat, protože psychologie těch lidí je pro mě zajímavější než ty krypto obraty, které se tam dějí,“ poskytl Klempíř svou definici zločinného jednání.

Pokud to Blažek nepovažoval za problém, věděli o tom všichni

Ekonom Vladimír Pikora se následně zamyslel nad tím, kdo by měl nést odpovědnost v celé bitcoinové kauze: „Já si myslím, že selhali úplně všichni. Jednoznačně Blažek, jednoznačně ministerstvo financí, byli tam náměstci, kteří za to byli zodpovědní. Ti s tím určitě šli taky. Potom notář. Byl tam pak i nějaký znalec, kteří říkal, že se 30 hodin dostávali do peněženky. Neumím si představit, co tam 30 hodin dělá. Je na tom něco divného. Mám pocit, že na koho se tam člověk podívá, tak minimálně je to podezřelé chování. Když se podíváme i na to, že nevíme, kolik tam bylo peněz. Nejdřív tvrdili 3 miliardy, pak 12. Teď se objevují mnohem větší čísla. A i kdyby to bylo těch 12 miliard, jsou to velké peníze. Které, když se rozdělí mezi takové lidi, tak mají všichni ohromnou motivaci,“ konstatoval.

Pavel Šik se zaměřil na roli bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a poukázal na jeho zkušenost, pragmatismus a také mlčení v klíčových chvílích kauzy. Právě to považuje za znepokojující signál: „Mě na tom zaráží jedna věc. Blažek je vlk – tak on označuje vždy lidi, kteří se v tomhle umí pohybovat. Jestli tu je někdo zkušený politik, tak to byl Blažek. On byl pragmatik, který se vyjadřoval, jenom když se vyjadřovat musel. To nebyl aktivista, který plácal nesmysly, ale poměrně se držel zpátky.

Když to tento člověk považoval za něco, nad čím si není potřeba lámat hlavu, tak to otvírá pro mě otázku, kdo všechno o tom věděl. A ještě se zpětně diví, co to tu vzniklo za hysterii, že v tom musí mít prsty nějaká zpravodajská služba. On si vůbec nedokázal představit, že by to mohl být problém. A pokud si nedokáže představit, že by to mohl být problém, tak to pro mě znamená, že o tom věděli všichni. Že se to považovalo za úplně normální operaci, která dokonce předtím byla někým schválená. Protože – kde je BIS? Kde jsou všechny zpravodajské služby? Někdo si tam nezaklepal na čelo a neřekl nic?“ pozastavoval se ekonom nad absurditou celé věci.

Jiřikovský je bílý kůň

Šik je toho názoru, že rozsah informovanosti o celé kauze dalece přesahoval vládu. V centru celé operace pak podle něj nestál Jiřikovský, ale spíše lidé v pozadí: „V principu o tom věděli všichni. A neomezoval bych se ani na vládu. Řekl bych, že o tom vědělo spousta lidí v Čechách. O této věci. Jiřikovský podle mě je bílý kůň. Absolutně…,“ uvedl s tím, že celý případ vybízí k mrazivým konspiracím. „Je tam takových hluchých míst, že to ani víc nejde. Není možné, aby se takový příběh stal ve státní sféře, aby se státní sféra propojila se špinavými penězi z organizovaného zločinu,“ dodal.

