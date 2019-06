Nadace ČEZ: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem dostala darem nové postýlky pro novorozence

Patnáct nových lůžek nahradilo ta zastaralá, která už dosloužila, a neposkytovala komfort nejmenším „pacientům“ ani zdravotnickému personálu, který se o novorozence stará.

Finanční dar ve výši 150 tisíc korun poskytla Nadace ČEZ v rámci benefiční módní přehlídky „Krása pomáhá dětem“, jejíž 13. ročník proběhl loni v březnu. Výtěžek z akce, který byl převeden ve prospěch nadačního fondu Krajská zdravotní, pomohl uhradit nové investice jak ústecké neonatologie, tak i dětského a dorostového oddělení v děčínské nemocnici.

„Akce Krása pomáhá dětem a Nadace ČEZ jsou našimi dlouholetými partnery. Zlepšování podmínek pro naše novorozence a jejich matky je jedním z našich základních úkolů. Dětský pavilon i díky darům je postupně rekonstruován a nově vybavován. Chceme, aby se maminkám v největší porodnici Ústeckého kraje líbilo. Nákup nových postýlek je dalším krokem k naplnění tohoto cíle. Všem, kteří k tomuto cíli přispívají, moc děkuji,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice.

Akci „Krása pomáhá dětem“ podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Tento projekt, který pomáhá nemocným dětem v Ústeckém kraji, podporujeme v podstatě od samého počátku. Vážíme si úsilí všech, kdo se do něj každoročně zapojují. Letošní ročník opět ukázal, že pomoc dobré věci není lidem v naší republice cizí, a my se už těšíme, co Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem přinese ten příští,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací ZDE.

Psali jsme: Nadace ČEZ: Energie veslařů na vodě i na suchu pomohla podolské porodnici Nadace ČEZ: Hrádek u Nechanic zní tóny klasické a romantické hudby Nadace ČEZ: Žabeň má oranžové hřiště pro děti i seniory Nadace ČEZ: Na Oranžovém kole ve Frýdlantu se vyšlapalo přes 100 tisíc pro prcky a seniory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva