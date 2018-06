Nadace ČEZ: Olympionička Bártová vyhecovala Lutyni, sportují tam celé rodiny

V ní soutěží v běhu, vrhu koulí a skoku do dálky právě dvojice dětí a rodičů, kterých bylo letos téměř 90. Originální závody podpořila grantem na nákup cen a sportovního vybavení Nadace ČEZ. „Je to krásný nápad a navíc úžasně převedený do praxe,“ vysvětlil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

„Každému říkáme, že budoucí šampióni nemusí nutně hned trhat rekordy. I ten, kdo nevyhrává, nakonec může jet na olympiádu, o čemž jsem se sama osobně přesvědčila,“ vysvětluje Daniela Bártová, proč má před sportovní stránkou závodu přednost dobrá atmosféra a vytvoření motivace pro děti, kterou letos zajistili například mistři republiky v házené z HCB Karviná nebo horolezec Leopold Sulovský.

„Netradičním závodem chceme do sportovních aktivit zapojit co nejvíce dětí a zároveň podpořit rodinu a její hlavní funkci. Ta v dnešní uspěchané době spočívá ve společných zážitcích a stmelení rodiny. Proto jsme rádi, že mnoho rodin už spolu sportuje celoročně a na závěr roku se přijdou oboustranně podpořit,“ dodala Daniela Bártová, která v Dolní Lutyni pracuje jako učitelka v mateřské škole.

Podpory energetiků, kteří nedaleko Dolní Lutyně provozují Elektrárnu Dětmarovice, si váží i vedení obce. „Jsme rádi, že máme v elektrárně dobrého souseda, který pravidelně podporuje aktivity pro naše občany a hlavně pro děti,“ říká starosta obce Pavel Buzek.

autor: Tisková zpráva