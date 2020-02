Nadace ČEZ: V Bedřichově vyroste nové dětské hřiště, a to díky účastníkům letošní „padesátky“

reklama

Vžít se třeba do role třináctinásobného mistra světa a dvojnásobného olympijského vítěze v běhu na lyžích Nora Pettera Northugena mohli ti, co si vyzkoušeli na sportovním trenažéru Nadace ČEZ minutový sprint soupaž. Zatímco tento legendární závodník, který odešel do sportovního důchodu v roce 2018 a nyní absolvuje nejrůznější podniky jen tak pro radost, skončil tentokrát v opravdovém sprintu na 1,5 km na čtvrtém místě, v případě trenažéru byl vítězem prakticky každý.

„Všichni, co zavítali do Energy zóny Skupiny ČEZ se totiž mohli zapojit do charitativního projektu Nadace ČEZ, který je všeobecně znám pod názvem Oranžové kolo. Samozřejmě, že tentokráte neměli k dispozici speciálně upravené rotopedy, ale sportovní trenažéry simulující běžkařské disciplíny. Vzhledem k tomu že Jizerská padesátka je podnikem nejen pro tisíce závodníků, ale i diváckých příznivců bílé stopy, nebylo o zájemce nouze. Všem, kteří se rozhodli pomoci dobré věci a svým výkonem podpořili budoucí realizaci dětského hřiště v Bedřichově, děkujeme,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Slovy díků na adresu všech pochopitelně nešetřil ani starosta Bedřichova Petr Holub. „Vždy se snažíme vymyslet smysluplný projekt, který vyhovuje našim potřebám, respektive zatraktivňuje naši obec, a zároveň byl pozitivně vnímán nejen Nadací ČEZ, ale všemi, co se do něj svou pomocí během Jizerské 50 zapojí. Zatímco vloni závodníci všech věkových kategorií i výkonností pomáhali společně s fanoušky k naplnění finančního daru určeného pro výstavbu Bike Skill centra, letos jsme se rozhodli pro nové dětské hřiště. Bude přímo ve svahu nad stadionem. Naší další snahou vždy je, abychom se s celým projektem vešli do půl milionu, maximálně 600 000 korun. Takže přibližně polovinu získáme díky pomoci veřejnosti a Nadaci ČEZ, ostatní finance na projekt pak jdou z rozpočtu obce.“

Hřiště bude mít podobu loga Jizerská 50, přičemž právě obě velké číslice 5 a 0 budou prolézačkovými prvky. S jeho využitím počítá starosta hlavně v létě. „Bedřichov je sice hlavně spojen se sněhem, bílou stopou či sjezdem, ale je zde mnoho příležitostí k cyklovýletům i delším pěším túrám či jen tak ke toulání se po zajímavostech Jizerských hor. Hodně rodin s dětmi si k nám už proto našly cestu během prázdninových měsíců. Další se určitě několikadenními pobyty nechají zlákat. Proto chceme novým hřištěm hlavně zatraktivnit letní turistickou sezonu. Svou podobu má pak pochopitelně všem připomenout, kde se všichni nacházejí, tedy přímo v centru dění Jizerské padesátky,“ uzavírá starosta.

