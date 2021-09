Národní divadlo: Pražské křižovatky přivezou nejnovější inscenaci kolumbijské skupiny Mapa Teatro

reklama

Záhy po své světové premiéře bude 4. a 5. října 2021 na Nové scéně v rámci evropského turné uveden nejnovější projekt kolumbijské skupiny Mapa Teatro: La luna en el Amazonas.

Dokumentární inscenace se zabývá kmenem, který žil v amazonském pralese v naprosté izolaci. V prosinci bude uvedena první opera oceňované newyorské skupiny Nature Theater of Oklahoma. S přídechem humorného existencialismu vypráví Burt Turrido: An Opera příběh trosečníka, kterého zachrání záhadná kráska. Již tradičně budou na programu také workshopy a besedy s tvůrci. Více informací ZDE.

Pražské křižovatky se v roce 2021 posouvají svým formátem od divadelního festivalu k celoroční dramaturgické linii zaměřené na zahraniční program. „Nejde již o pravidelný festival, který dostane své pořadové číslo a pevně vymezené datum v kalendáři. Dnes už Pražské křižovatky chápeme mnohem víc jako dramaturgickou linku Činohry Národního divadla zaměřenou na spolupráci se zahraničím. V rámci celé divadelní sezony tak budeme uvádět pozoruhodné inscenace doprovozené setkáními a workshopy, které tito umělci působící na mezinárodní scéně povedou,“ vysvětlují dramaturgyně Marta Ljubková a Sodja Lotker.

Významnou divadelní událost letošního roku představí Pražské křižovatky 4. a 5. října 2021 na Nové scéně Národního divadla. Záhy po světové premiéře zde uvede kolumbijská formace Mapa Teatro svůj nejnovější projekt La luna en el Amazonas. Inspirací jim byla zpráva z roku 2019 o existenci původních amazonských komunit, které žily v izolaci z vlastního rozhodnutí a které se odmítly podrobit vnější síle před třemi stovkami let. Tvůrčí tým pod vedením sourozenců Heidi a Rolfa Abderhaldenových se v této dokumentární inscenaci zabývá kmenem, který žil v amazonském pralese v naprosté izolaci. Zdrojem se mimo jiné stala vyprávění šamanů, svědků a antropologů – to však byla jen částečná a nepřímá svědectví. Mapa Teatro pátrá po původních komunitách tak, jako kvantoví fyzici hledají nejmenší částice, jež tvoří tento svět, jako se astronomové snaží popsat existenci planet v jiných galaxiích: nemohou je přímo vidět, ale mohou sledovat síly a energie, jimiž se otiskly do prostoru, který je obklopuje. Mapa Teatro se do Prahy vrací po dlouhých 8 letech, kdy vedli workshop na Pražském Quadriennale. Letošní zastávku na Nové scéně udělají během svého evropského turné.

Druhou letošní zahraniční inscenací, kterou bude možné v rámci Pražských křižovatek vidět, je Burt Turrido: An Opera. Vůbec první opera oceňované newyorské skupiny Nature Theater of Oklahoma bude uvedena 5. a 6. prosince 2021 na Nové scéně Národního divadla. V České republice vystoupí úplně poprvé. S přídechem humorného existencialismu vypráví příběh trosečníka a izolované společnosti, která ho zachránila. Svým osobitým způsobem si členové Nature Theater of Oklahoma dali za cíl změnit naše vnímání každodenní reality.

Specifika způsobů své tvorby, přemýšlení i reflexi současné světové divadelní scény pak budou tvůrci jednotlivých představení prezentovat na dvoudenních workshopech pro české divadelní profesionály i studenty či besedách po představeních pro všechny diváky. Kritický seminář Bavme se o divadle! pod vedením Romany Štorkové Maliti je určen zájemcům o reflexi současného divadla, studentům i divadelním novinářům. Dvoudenní workshopy pro divadelní tvůrce (i studenty) pod vedením členů jednotlivých souborů proběhnou v termínu 6. a 7. října 2021 (Mapa Teatro) a 7. a 8. prosince 2021 (Nature Theater of Oklahoma).

Kompletní program je k dispozici na webových stránkách www.prazskekrizovatky.cz

HLAVNÍ PROGRAM:

Mapa Teatro (Kolumbie) | La luna en el Amazonas

4. a 5. 10. 2021 od 20:00 / Nová scéna Národního divadla Vstupenky 290 Kč

Předprodej: bit.ly/MapaTeatro

Debata s tvůrci proběhne 4. 10. 2021 po představení ve foyer Nové scény

Nature Theater of Oklahoma (USA) | Burt Turrido: An Opera

4. a 6. 12. 2021 od 18:00 / Nová scéna Národního divadla

Vstupenky:

Předprodej: bit.ly/NatureTheaterofOklahoma

Debata s tvůrci proběhne po představení 5. 12. 2021 ve foyer Nové scény

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Divadelní workshop s Mapa Teatro (Kolumbie)

a 7. října 2021 10:00–15:00 ve zkušebně Činohry ND

Cena: 900 Kč, nutná předchozí registrace e-mailem na daniela.parizkova@gmail.com do 20. 9. 2021.

Divadelní workshop s Nature Theater of Oklahoma (USA)

a 8. prosince 2021 ve zkušebně Činohry ND

Cena: 900 Kč, nutná předchozí registrace e-mailem na daniela.parizkova@gmail.com do 25. 11. 2021.

Kritický seminář Bavme se o divadle! (Romana Štorková Maliti)

Cena: 700 Kč, nutná registrace e-mailem na z.kralova@narodni-divadlo.cz do 30. 9. 2021.

Říjnový blok

4. 10. 2021 od 18:30 do 19:30 úvodní session a přednáška v Café Nona

4. 10. 2021 od 20.00 návštěva představení La Luna en el Amazonas

(Mapa Teatro / Kolumbie, r. Heidi a Rolf Abderhalden)

5. 10. 2021 od 17:00 do 19:00 diskusní session o představení a napsaných textech v Café Nona

Prosincový blok

5. 12. 2021 od 16:30 do 17:30 úvodní session a diskuse s dramaturgyní PK a odborníkem na hudební divadlo a současnou operu v Café Nona

5. 12. 2021 od 18:00 návštěva představení Burt Turrido: An Opera

(Nature Theater of Oklahoma / USA, r. Kelly Copper, Pavol Liska)

6. 12. 2021 od 17:00 do 19:00 diskusní session o představení a napsaných textech v Café Nona

