Národní knihovna oslaví 100 let republiky dnem otevřených dveří

V Klementinu, barokním sídle Národní knihovny České republiky, se uskuteční Den otevřených dveří. Každý návštěvník si odnese malý dárek v podobě klopové trikolóry.

Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky historických prostor hlavní budovy Klementina. Během zhruba hodinové prohlídky se projdete nejstaršími částmi barokního areálu, prohlédnete si bohatě zdobené chodby u Křižovnické ulice, Révové nádvoří i Všeobecnou studovnu. Velkým lákadlem bude návštěva Starého matematického sálu, kde nyní sídlí studovna hudebního oddělení. Sál byl dlouhou dobu uzavřený z důvodu revitalizace a nyní se nově otevírá. Návštěvníci budou tak jedni z prvních, kteří rekonstruovaný prostor uvidí.

Přístupná bude také Zrcadlové kaple, kterou si bude moci každý dosyta prohlédnout, tentokráte bez průvodce, na místě budou informační letáčky, které přiblíží výzdobu i osudy tohoto nádherného prostoru.

Prostory budou otevřeny po celý den od 9 do 16.30 hodin, kdy začne poslední prohlídka. Vstup do kaple i na prohlídku hlavní budovy je zdarma.

Návštěvníci budou moci rovněž navštívit Galerii Klementinum, která nyní představuje výstavu Sestry boromejky, 180 let od příchodu boromejek do českých zemí. Vstup do galerie bude zdarma. Expozice přibližuje jednotlivé etapy vývoje kongregace sv. Karla Boromejského a obsahuje unikátní exponáty související s poutavou historii řádu i jeho bohatou činností v současnosti.

KLEMENTINSKÁ NEJ…

Co se ukrývá za zdmi Klementina?

nejdražší kniha v ČR - Vyšehradský kodex, jehož pojistná hodnota je vyčíslena na jednu miliardu korun

nejstarším dokumentem jsou řecké papyry z doby 1. století našeho letopočtu

nejstarší památkou z oblasti latinské kultury je zlomek evangelia sv. Marka z přelomu 7. a 8. století

nejstarším tiskem je zlomek Gutenbergovy bible z roku 1454

nejtěžším rukopisem je Lobkovický graduál vážící okolo 80 kg

největší mapou je rukopisná mapa Ruska, která má více než 11 m2

Klementinum, sídlo Národní knihovny, je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších památek v České republice. Rozsáhlý komplex, který se rozkládá na rozloze dvou hektarů, je druhým největším historickým areálem, první pozici zaujímá Pražský Hrad. Za zdmi Klementina nalezneme nejen čilý ruch provozu Národní knihovny, ale také zákoutí a místa, která bychom zde nečekali. Ne každý, kdo prochází trasu od Karlova mostu k pražskému magistrátu například přes Karlovu ulici nebo Platnéřskou, si uvědomuje, že všechny zdi náleží právě Klementinu. Není divu, stavba bývalé jezuitské koleje či univerzity trvala téměř 170 let a změny stylu práce a myšlení věhlasných architektů jsou patrné.

Barokní areál Klementinum je sídlem Národní knihovny ČR a označuje se za centrum české vzdělanosti od 13. století. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 7,5 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů.

Datum konání: 28. 10. 2018

Čas: 9 – 17 hodin

Místo: Klementinum, Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 5, Praha 1

Vstup zdarma

