Národní zemědělské muzeum Čáslav otevře brány návštěvníkům na Velký pátek

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi otevře sezonu výstavou 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea s podtitulem Lidé a stroje, která se koná u příležitosti stého výročí založení muzea. Cílem je přiblížit návštěvníkům vývoj zemědělské techniky v různých fázích agrotechnických operací. Obsahuje výběr více jak 80 velkoplošných fotografií z archivu Národního zemědělského muzea, které zachycují vývoj techniky od té nejstarší, ruční, až k moderním strojům. „Pojem zemědělství zahrnuje široké spektrum lidské činnost, které zajišťuje obživu celým generacím. Pro jednotlivé obory bylo vynalezeno mnoho nářadí, která se od univerzálních stávala stále častěji specializovanými. Z celé nepřeberné škály nářadí jsme se zaměřili na mechanizaci používanou v rostlinné výrobě, a to v členění, které kopíruje základní agrotechnické operace. Součástí jsou i fotografie reprezentující rozmanitost nejpoužívanější zemědělské techniky, tedy traktorů,“ řekl spoluautor výstavy a zástupce ředitele pobočky Národního zemědělského muzea Čáslav Jan Láznička.

Ve čtvrtek 26. dubna pak od 9 do 13 hodin proběhne už čtvrtý ročník Dne bezpečnosti, který je určen žákům základních škol i široké veřejnosti. Bohatý program s praktickými ukázkami má za cíl prohloubit povědomí o činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a připomenout zásady poskytování první pomoci při ohrožení života. Akce se koná za finanční podpory Města Čáslav a v tento den bude vstup do prostor muzea zdarma. Ukázky své práce budou předvádět i ostatní složky Policie ČR, dále Městská Policie Čáslav, Hasičský záchranný sbor Kutná Hora a Čáslav, Nadační fond Kryštůfek záchranář a Český červený kříž oblastní spolek Kutná Hora. Největšími taháky budou i letos simulátor převrácení vozidla a vystoupení psovodů.

První červnový víkend bude již tradičně patřit oblíbené akci Pradědečkův traktor. Návštěvníci se mohou těšit nejen na historické traktory v akci, ale i na sklízecí mlátičky, parní stroje, ukázky stabilních motorů nebo modelovou parní lanovou orbu. Kromě strojů ze sbírek Národního zemědělského muzea předvedou své poklady i mnozí soukromí sběratelé továrních řad historické techniky.

Výstava 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea a akce Pradědečkův traktor se konají pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

I v letošním roce budou mít děti a mládež do 18 let vstup do Národního zemědělského muzea zdarma. To platí také pro pracovníky v resortu zemědělství každou první neděli v měsíci. V celém areálu je bezbariérový přístup a parkování je zajištěno před branou muzea.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také další čtyři pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.

autor: Tisková zpráva