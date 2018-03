Nastražte uši! Přichází příliv nových pořadů na Radiu Wave

Nový večerní program, hudební i diskusní pořady a vlastní talkshow – Radio Wave obměňuje vysílací schéma. Mezi novými pořady najdete zábavný girl talk, hudebně kritický magazín, rapovou show a hodinové rozhovory s inspirativními osobnostmi. Posluchači mohou do vysílání sami vstoupit v novém kontaktním pořadu nebo rovnou přijít do Divadla Archa na novou talkshow Radia Wave.

„Přicházíme s novým večerním programem, který je hodně zábavný a pestrý, co se týče formátů i témat. Vysílat jej budou moderátoři s osobitým projevem, kteří umí udělat rádiovou show. Věřím, že novými pořady oslovíme i ty, kdo doposud Radio Wave neposlouchali,“ vysvětluje šéfredaktorka Iva Jonášová.

Radio Wave představuje neseriózní girl talk Zuzany Fuksové a Ivany Veselkové Buchty. Každou středu od sedmi večer můžete strávit hodinu duchaplnými řečmi o všem a o ničem. „Jsme dvě moderátorky, které nemoderují, a bavíme se o tom, co život naděluje a bere. Od vlašáku přes uklízení až po rakovinu,“ říkají autorky pořadu.

Hudebně kritický magazín Komplex s Jiřím Špičákem, Milošem Hrochem a jejich hosty najdete ve vysílání každé úterý od osmi večer. Naslouchá současné hudbě, sleduje nové trendy a zařazuje je do kontextu. „Každý hudební kritik má jiný názor. V našem hudebním mixtapu mohou posílat props, dávat diss nebo si léčit komplexy,“ vysvětlují autoři pořadu.

Veronika Ruppert a Jakub Krásný si zvou hosty, kteří přemýšlí o světě originálním způsobem. „S některými hosty je to na delší povídání a ve studiu je dost času na to, probrat zajímavá témata i osobní příběhy,“ zamýšlí se moderátoři. Rozhovor Veroniky Ruppert a Jakuba Krásného uslyšíte každý čtvrtek od sedmi večer.

Rapová show Scéna s Opakem Dissu je průlet rapovým a brapovým světem, který stanice vysílá každý čtvrtek od deseti večer. „Nadělujeme dvě hodiny hip hopu pro tebe i pro tvou mámu, od poslouchání hip hopu z telefonu a kopání hakysu na rohu ulice až k americkýmu rapu,“ komentují moderátoři pořadu Jardič, Don Čejn a Casablanka z rapové crew Opak Dissu.

Ve vysílání Radia Wave dostávají prostor i posluchači v kontaktním pořadu Volej. Hana Řičicová, Matěj Samec a jejich hosté plní hudební přání každý pátek od sedmi večer. „Řekni nám, co chceš zahrát, a my ti řekneme, kdo jsi. Stačí nám zatelefonovat, napsat na Facebook nebo do Shoutboxu na webu wave.cz,“ popisují moderátoři, jak se jednoduše stát součástí pořadu Volej.

Radio Wave uvádí rovněž první talkshow s názvem Velký špatný: Talkshow Radia Wave.

Nekonvenční rozhovory a absurdní pásmo natáčené za přítomnosti publika mají svou podobu ve vysílání. Trojice Aleš Stuchlý, Daniel Řehák a Prokop Vejda se v letošním roce ohlédne celkem pětkrát za menšími i významnějšími výročími, která jsou v roce 2018 spojena především s „osmičkou“.

Oblíbené pořady si posluchači budou moci poslechnout navíc v reprízách či atraktivnějších vysílacích časech. Kompletní nové vysílací schéma k nahlédnutí zde.

Na stránce každého nového pořadu najdete originální videa, vizuály s jejich autory a rovněž si můžete poslechnout odvysílané díly nebo se přihlásit k odběru podcastů.

NOVÉ POŘADY RADIA WAVE

Buchty středa 19:00–20:00 / repríza sobota 19:00/

Komplex úterý 20:00–21:00 /repríza sobota 12:00/

Rozhovor V. Ruppert a J. Krásného čtvrtek 19:00–20:00 /repríza sobota 18:00/

Scéna s Opakem Dissu čtvrtek 22:00–24:00

Volej pátek 19:00–20:00

Psali jsme: Český rozhlas spustil nový FM vysílač pro stanici ČRo Liberec Regionální stanice Českého rozhlasu představí Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska Radioservis vydává audioknižní novinku Miroslava Horníčka Český rozhlas Plus má nového šéfredaktora a slaví páté výročí vysílaní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva