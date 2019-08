Největší rodinný festival Kašpárkohraní oznamuje kompletní program s Rybičkami 48, Tomášem Klusem a Michalem Hrůzou

Prázdniny nekončí! Největší rodinný mejdan v Čechách festival Kašpárkohraní letos otevře své brány v neděli 8. září od 11 do 19 hodin na předpolí Obory Hvězda na pražském Vypichu a oznamuje kompletní program. Návštěvníci se můžou těšit na zpěváky Tomáše Kluse, Michala Hrůzu, kapelu Rybičky 48 a projekt Mateřská.com zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculíkové. Chybět nebude divadelní scéna pod vedením moderátora Kašpárkohraní Adama Halaše s loutkovou pohádkou v podání Divadla Continuo, klaunskou groteskou od Squadra Sua či pohádkovým kukadlem Pohadlo. Bionaut a Malé oči návštěvníky seznámí s animovanými hrdiny Mlsných medvědích příběhů nebo dobrodružství Rosy & Dary. Program doplní sportovní a tvůrčí dílny, děti si tak budou moci vyzkoušet fotbal, tanec, rugby, in-line bruslení, judo, jógu, africké bubnování a další sporty a aktivity. Festival Kašpárkohraní u příležitosti svého jedenáctého ročníku spolupracuje s dobročinnou organizací Zdravotní klaun. Festival se koná za každého počasí a vstup je zdarma.

Organizátoři Kašpárkohraní vyzývají dětské návštěvníky a jejich rodiče, ať přivítají začátek letošního školního roku v prázdninovém duchu. "První zářijové dny jsou tradičně spojeny se zahájením školního roku a prvními povinnostmi. My ale zveme děti a jejich rodiče, ať si prodlouží letošní prázdniny s Kašpárkohraním ještě o jeden víkend," říká organizátor Kašpárkohraní Viktor Souček. Divadelní scéna Kašpárkohraní letos nabídne malým návštěvníkům loutkovou pohádku Zuna v podání divadla Continuo, připraveno bude také rodinné představení Iriny Andreevy a Teatru Novogo Fronta nazvané Ademenato! o vlivu člověka na digitální vysílání. Chybět nebude oblíbené klaunské uskupení Squadra Sua s hasičskou groteskou Bomberos či divadlo Pohadlo s představením Co se děje v Mokroušově aneb Dešťové pohádky. Bionaut ve spolupráci s festivalem Malé oči zase představí na Kašpárkohraní své animované pásmo Hurá na pohádky, děti tak na místě poznají prostřednictvím práce s pracovními listy dobrodružství dvou mlsných a hladových medvědů z Mlsných medvědích příběhů či animované hrdinky z filmu Rosa & Dara a jejich velké prázdninové dobrodružství. Program doplní klasické loutkové Sváťovo dividlo. Bublinářský mág Václav Strasser předvede své unikátní vystoupení s kouřovými, obřími či duhovými mýdlovými bublinami. Sportovní zóna dále nabídne softbal, vietnamský badminton nebo horolezectví. Na Kašpárkohraní se bude možné zapojit také do tvůrčího programu s výtvarnými nebo korálkovými dílnami, děti si budou moci vyzkoušet třeba tvorbu diářů pod vedením The Dandelions. Festival Kašpárkohraní každoročně spolupracuje s charitativními a neziskovými organizacemi, letos se spojil s organizací Zdravotní klaun, která již osmnáct let pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Festival Kašpárkohraní letos podporuje dobročinnou organizaci Zdravotní klaun, která přináší radost a smích tam, kde se jich obvykle nedostává. Přímo na Kašpárkohraní si budou moci návštěvníci zakoupit klaunský nos a podpořit tak smích ve dvaasedmdesáti nemocničních zařízeních po celé ČR.