Nemocnice Strakonice: Dny otevřených center pro léčbu migrény se odehrají v čtyřech regionech

Cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníkem z centra. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help (více ZDE). Ta dlouhodobě upozorňuje na to, jak zásadní negativní vliv má migréna na životy lidí – a péče specializovaného odborníka to může změnit.1)

První specializované centrum otevřelo své dveře pro lidi s migrénou 15. 6. 2022 ve FN Motol v Praze. Následovat bude centrum v Nemocnici Strakonice, a to 22. 6. 2022 v 15:00. Na podzim se v druhé vlně zapojí Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice České Budějovice. Účastníci mohou po seznámení s odborníky využít také osobní konzultaci – zdarma a bez předchozího objednání. Běžně se lidé s migrénou dostanou do centra pouze na doporučení svých neurologů.

„Dny otevřených center jsou příležitostí, jak probrat své potíže s odborníky, kteří se specializují na nejtěžší případy migrény. Máme k dispozici nové možnosti léčby pro pacienty se závažným průběhem onemocnění, u kterých dosavadní terapie nefungovala. Chceme dát lidem s migrénou příležitost probrat svoje onemocnění v pohodové atmosféře. Na akci se představí také pacientská organizace a psycholog,” říká MUDr. Lucie Pokorná, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy Nemocnice Strakonice.

Druhé centrum otevře své dveře 22. 6. 2022 v 15:00 v Nemocnici Strakonice

Den otevřeného centra proběhne v Nemocnici Strakonice (Radomyšlská 336, Strakonice). Akce odstartuje v 15:00 představením lékařky, která vysvětlí, jak funguje péče v specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-Help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými. Na závěr si mohou účastníci popovídat v bezpečném prostředí s lidmi, které trápí stejné obtíže, a sdílet svůj příběh s migrénou. Od 15:00 do 18:00 bude možná individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program najdete ZDE.

Podpora pacientské organizace Migréna-help

„Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobní životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí – z mé zkušenosti opravdu pomáhá sdílení a podpora. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které jako pacientská organizace nabízíme – sociální poradnu, kruhy sdílení, psychoterapii a další, “ doplňuje Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help.

Sdílení pomáhá, říká psycholožka

Migréna může výrazně omezit každodenní život a člověka tak často izoluje.1) „Je velmi obtížné poslouchat, že své onemocnění přeháníte nebo dokonce simulujete. A to se lidem s migrénou ještě stále děje. Popovídat si s někým, kdo s migrénou prožívá něco podobného jako vy a dokáže si dobře představit, čím procházíte, může opravdu pomoci. I to nabízí Dny otevřených center – bezpečný prostor promluvit si s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost a řeší stejné těžkosti a výzvy. Velkou inspirací i úlevou může být pozitivní příběh člověka, který našel vhodnou léčbu, a díky tomu žije naplno i s migrénou. Nebo dokonce už i bez ní,“ dodává psycholožka Tereza Blažejovská z Národního ústavu duševního zdraví, specialistka na destigmatizaci.

Správná léčba může změnit život

Migréna je závažné neurologické onemocnění a život s ní je boj. Bývá často zlehčováno, a proto lidé s migrénou svou nemoc skrývají a bojí se vyhledat odbornou pomoc. V České republice ale existuje rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí tu nejmodernější terapii.1) „Ta je určena zvláště lidem, kteří již vyzkoušeli řadu dostupných léků, a přesto se nedaří jejich onemocnění uspokojivě léčit. Ve specializovaných centrech jim můžeme nabídnout nové možnosti cílené preventivní léčby. Po republice je jich dnes už přes třicet a specializujeme se v nich především na léčbu těžkých a komplikovaných migrén,“ vysvětluje doktorka Pokorná. Více informací o celé akci se dozvíte na webové stránce ZDE. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.

Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí každý desátý.2 Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně.3,4 Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivostí na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.5 Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.6)

