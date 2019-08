Nemocným dětem s vybranými dietami nabízí VZP až 10 tisíc na školní obědy

S návratem dětí do lavic se rodiče musí připravit na nemalé výdaje. Podstatnou část z nich tvoří náklady na školní obědy. Hlouběji do kapsy sáhnou rodiny těch školáků, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální diety. VZP se proto rozhodla přispět na školní obědy dětem, které jsou kvůli celiakii odkázány na potraviny bez lepku nebo například kvůli fenylketonurii na stravu s nízkým obsahem bílkovin.

Na bezlepkovou dietu mohou děti a studenti do 26 let věku dostat od nejsilnější tuzemské pojišťovny až 6 tisíc korun ročně. Na nízkobílkovinnou dietu dokonce až 10 tisíc korun. Pokud mají ve škole takovou možnost, mohou tyto peníze využít na úhradu školních obědů. Kromě toho mohou příspěvek využít i na nákup speciálních potravin v obchodech.

Na bezlepkovou dietu přispívá VZP svým klientům už od roku 2008. Zpočátku byla výše příspěvku 600 korun, postupně narostla až na současných 6 tisíc. Žádná jiná zdravotní pojišťovna nepřispívá celiakům takovým způsobem. Vzhledem k tomu, že v komunitě pacientů s uvedenou diagnózou se taková informace rychle rozkřikla, přehlásila postupně řada rodičů své děti k VZP. S tím také souvisí neustále rostoucí celková částka, kterou VZP za příspěvky na bezlepkové potraviny ročně vydává. Jestliže například v roce 2012 dostali celiaci od VZP celkem 5,4 milionu, loni už to bylo více než 31,1 milionu korun.

Náklady na bezlepkovou dietu pro dětské klienty VZP za posledních 7 let:

Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu zavedla VZP letos na jaře. Je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě), kteří mají diagnostikováno některé z vybraných dědičných metabolických onemocnění. Žadatelé o příspěvek musí předložit doklad o diagnóze s tím, že jim lékař předepsal režim nízkobílkovinné diety.

Oba příspěvky jsou vypláceny dvakrát do roka ve výši až 3 000 Kč, resp. 5 000 Kč za každé pololetí. Žádosti se podávají v době od 1. 7. do 31. 8. 2019 a od 1. 12. do 31. 12. 2019. Nevztahují se na nákup potravin přirozeně bezlepkových, resp. nízkobílkovinných. Podrobnosti a přesné podmínky pro čerpání příspěvků najdou zájemci ZDE a ZDE.

Psali jsme: VZP: Zdravotní pojištění a otcovská dovolená Školákům nabízí VZP na sportovní kroužky tisíc korun. Letos už vyplatila 38 milionů VZP: Jak postupovat při výjezdu za prací do zahraničí VZP: Jak máme postupovat při žádosti o příspěvek na školní obědy pro celiaky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva